Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/nablyudateli-na-vyborakh-1599564826.html
Круглый стол ЭИСИ о наблюдателях на выборах
Круглый стол ЭИСИ о наблюдателях на выборах
4 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Наблюдатель на выборах: объективность или большая политика".
2021-03-02T11:37
2021-03-02T11:37
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1599564826.jpg?1614674267
Задать вопросУчастники:- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;- председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член Совета приПрезиденте РФ по правам человека Александр БРОД;- исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена БУЛГАКОВА;- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир ШАПОВАЛОВ. В регионах России уже работают более 30-ти штабов по наблюдению за выборами. К сентябрю 2021 года планируется подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей. За их обучение активно взялась Общественная палата Российской Федерации. Особую заинтересованность в подготовке наблюдателей для контроля за ходом голосования проявили политические организации. Представители 17-ти партий, в том числе трех парламентских, принимают участие в обучающих семинарах.Что является основной задачей независимого общественного наблюдения в новом электоральном цикле? Насколько важна неангажированность наблюдателя – и возможна ли она вообще? И если возможна, то при каких условиях? Какие технологии обеспечения прозрачности выборов общественные наблюдатели планируют задействовать в условиях внедрения новых форм голосования?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол ЭИСИ о наблюдателях на выборах

11:37 02.03.2021
 
Читать ria.ru в
4 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Наблюдатель на выборах: объективность или большая политика".
Задать вопрос

Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член Совета при
Президенте РФ по правам человека Александр БРОД;
- исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена БУЛГАКОВА;
- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир ШАПОВАЛОВ.

В регионах России уже работают более 30-ти штабов по наблюдению за выборами. К сентябрю 2021 года планируется подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей. За их обучение активно взялась Общественная палата Российской Федерации. Особую заинтересованность в подготовке наблюдателей для контроля за ходом голосования проявили политические организации. Представители 17-ти партий, в том числе трех парламентских, принимают участие в обучающих семинарах.
Что является основной задачей независимого общественного наблюдения в новом электоральном цикле? Насколько важна неангажированность наблюдателя – и возможна ли она вообще? И если возможна, то при каких условиях? Какие технологии обеспечения прозрачности выборов общественные наблюдатели планируют задействовать в условиях внедрения новых форм голосования?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
13:20В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
13:15Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
13:13"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта
13:11YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем
13:07В Кировской области мужчина ударил таксиста ножом в шею
13:06Экипаж МКС приступил к заделке второй трещины в российском модуле
Лента новостейМолния