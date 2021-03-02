Круглый стол ЭИСИ о наблюдателях на выборах
4 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Наблюдатель на выборах: объективность или большая политика".
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Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член Совета при
Президенте РФ по правам человека Александр БРОД;
- исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена БУЛГАКОВА;
- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир ШАПОВАЛОВ.
В регионах России уже работают более 30-ти штабов по наблюдению за выборами. К сентябрю 2021 года планируется подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей. За их обучение активно взялась Общественная палата Российской Федерации. Особую заинтересованность в подготовке наблюдателей для контроля за ходом голосования проявили политические организации. Представители 17-ти партий, в том числе трех парламентских, принимают участие в обучающих семинарах.
Что является основной задачей независимого общественного наблюдения в новом электоральном цикле? Насколько важна неангажированность наблюдателя – и возможна ли она вообще? И если возможна, то при каких условиях? Какие технологии обеспечения прозрачности выборов общественные наблюдатели планируют задействовать в условиях внедрения новых форм голосования?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член Совета при
Президенте РФ по правам человека Александр БРОД;
- исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена БУЛГАКОВА;
- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир ШАПОВАЛОВ.
В регионах России уже работают более 30-ти штабов по наблюдению за выборами. К сентябрю 2021 года планируется подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей. За их обучение активно взялась Общественная палата Российской Федерации. Особую заинтересованность в подготовке наблюдателей для контроля за ходом голосования проявили политические организации. Представители 17-ти партий, в том числе трех парламентских, принимают участие в обучающих семинарах.
Что является основной задачей независимого общественного наблюдения в новом электоральном цикле? Насколько важна неангажированность наблюдателя – и возможна ли она вообще? И если возможна, то при каких условиях? Какие технологии обеспечения прозрачности выборов общественные наблюдатели планируют задействовать в условиях внедрения новых форм голосования?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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