https://ria.ru/20210302/nablyudateli-na-vyborakh-1599564826.html

Круглый стол ЭИСИ о наблюдателях на выборах

Круглый стол ЭИСИ о наблюдателях на выборах

4 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Наблюдатель на выборах: объективность или большая политика".

2021-03-02T11:37

2021-03-02T11:37

2021-03-02T11:37

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1599564826.jpg?1614674267

Задать вопросУчастники:- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;- председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член Совета приПрезиденте РФ по правам человека Александр БРОД;- исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена БУЛГАКОВА;- председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир ШАПОВАЛОВ. В регионах России уже работают более 30-ти штабов по наблюдению за выборами. К сентябрю 2021 года планируется подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей. За их обучение активно взялась Общественная палата Российской Федерации. Особую заинтересованность в подготовке наблюдателей для контроля за ходом голосования проявили политические организации. Представители 17-ти партий, в том числе трех парламентских, принимают участие в обучающих семинарах.Что является основной задачей независимого общественного наблюдения в новом электоральном цикле? Насколько важна неангажированность наблюдателя – и возможна ли она вообще? И если возможна, то при каких условиях? Какие технологии обеспечения прозрачности выборов общественные наблюдатели планируют задействовать в условиях внедрения новых форм голосования?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы