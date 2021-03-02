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Появившиеся в феврале на вербе почки стойко перенесли морозы в Москве
Появившиеся в феврале на вербе почки стойко перенесли морозы в Москве
Появившиеся в феврале на вербе почки стойко перенесли морозы в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:04
2021-03-02T11:04
2021-03-02T11:04
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Появившиеся в феврале на вербе почки стойко перенесли морозы в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник.Отмечается, что набухание почек вербы зимой в период оттепели - не редкость."Последующие аномальные морозы ива остролистная пережила стойко. Набухшие цветковые почки частично сохранились. И пока не будет настоящего весеннего тепла, дерево будет "спать" с набухшими почками", - рассказали в пресс-службе.В департаменте уточнили, что начало массового цветения вербы ожидается, как обычно, во второй-третьей декаде апреля. В 2020 году верба "ожила" тоже рано – уже к 20 февраля, но в прошлом году это было связано с аномально тёплой зимой. Обычно растения "просыпаются" раньше, когда температура воздуха удерживается выше климатической нормы примерно на 10 градусов.В пресс-службе также сообщили, что первые проснувшиеся шмели и пчёлы жить не могут без вербы - она является хорошим медоносом, и проснувшиеся шмели и пчёлы находят себе пропитание именно на вербе.
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Появившиеся в феврале на вербе почки стойко перенесли морозы в Москве
, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник.
"Первые пушистые почки специалисты Мосприроды заметили ещё в начале февраля, когда на улице стояли морозы, в природно-историческом парке "Измайлово" вблизи Лебедянского пруда. По словам специалистов Мосприроды, в этом году почки на вербе (иве остролистной) появились довольно рано - в начале февраля. Это может быть связано с тем, что в конце января и в начале февраля в Москве было достаточно тепло, температура даже поднималась выше нуля. В этот период верба "ожила" и подготовилась к цветению", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что набухание почек вербы зимой в период оттепели - не редкость.
"Последующие аномальные морозы ива остролистная пережила стойко. Набухшие цветковые почки частично сохранились. И пока не будет настоящего весеннего тепла, дерево будет "спать" с набухшими почками", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте уточнили, что начало массового цветения вербы ожидается, как обычно, во второй-третьей декаде апреля. В 2020 году верба "ожила" тоже рано – уже к 20 февраля, но в прошлом году это было связано с аномально тёплой зимой. Обычно растения "просыпаются" раньше, когда температура воздуха удерживается выше климатической нормы примерно на 10 градусов.
В пресс-службе также сообщили, что первые проснувшиеся шмели и пчёлы жить не могут без вербы - она является хорошим медоносом, и проснувшиеся шмели и пчёлы находят себе пропитание именно на вербе.