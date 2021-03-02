https://ria.ru/20210302/moskva-1599558277.html

Появившиеся в феврале на вербе почки стойко перенесли морозы в Москве

Появившиеся в феврале на вербе почки стойко перенесли морозы в Москве

Появившиеся в феврале на вербе почки стойко перенесли морозы в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:04

2021-03-02T11:04

2021-03-02T11:04

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Появившиеся в феврале на вербе почки стойко перенесли морозы в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник.Отмечается, что набухание почек вербы зимой в период оттепели - не редкость."Последующие аномальные морозы ива остролистная пережила стойко. Набухшие цветковые почки частично сохранились. И пока не будет настоящего весеннего тепла, дерево будет "спать" с набухшими почками", - рассказали в пресс-службе.В департаменте уточнили, что начало массового цветения вербы ожидается, как обычно, во второй-третьей декаде апреля. В 2020 году верба "ожила" тоже рано – уже к 20 февраля, но в прошлом году это было связано с аномально тёплой зимой. Обычно растения "просыпаются" раньше, когда температура воздуха удерживается выше климатической нормы примерно на 10 градусов.В пресс-службе также сообщили, что первые проснувшиеся шмели и пчёлы жить не могут без вербы - она является хорошим медоносом, и проснувшиеся шмели и пчёлы находят себе пропитание именно на вербе.

https://realty.ria.ru/20210302/zhivotnye-1599466845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва