https://ria.ru/20210302/moskva-1599556304.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до четверга из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:56
2021-03-02T10:56
2021-03-02T10:56
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до четверга из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Жёлтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами 15-17 метров в секунду действует в Москве и Московской области с полудня вторника до полудня четверга.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество