https://ria.ru/20210302/moskva-1599556304.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до четверга из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:56

2021-03-02T10:56

2021-03-02T10:56

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до четверга из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Жёлтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами 15-17 метров в секунду действует в Москве и Московской области с полудня вторника до полудня четверга.

https://ria.ru/20210228/zima-1599345059.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество