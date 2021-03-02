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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210302/moskva-1599553573.html
Инновационный производственный комплекс создадут на востоке Москвы
Инновационный производственный комплекс создадут на востоке Москвы
Правительство Москвы предоставило Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов ("ВИАМ") земельный участок для строительства нового... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:40
2021-03-02T10:40
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство Москвы предоставило Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов ("ВИАМ") земельный участок для строительства нового производственного комплекса в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП). "ВИАМ" получит в аренду на шесть лет земельный участок площадью 0,59 гектара в районе Гольяново. Площадь нового производственного комплекса составит около 4 тысяч квадратных метров. В реализацию проекта компания планируется вложить более 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении. "С начала 2021 года это уже второй масштабный инвестиционный проект, в рамках которого институт получает участок без торгов. В настоящий момент в промышленном секторе в Москве реализуются уже 39 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним более 80 миллиардов рублей, они дадут столице более 23 тысяч новых рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.В 2020 году было принято семь решений о предоставлении земли в рамках МаИП: на участках общей площадью 15,8 гектара будут построены почти 250 тысяч квадратных метров производственных площадей и созданы почти 10 тысяч рабочих мест. В 2021 году два участка под производственные проекты общей площадью 1,45 гектара в районах Новокосино и Гольяново получила компания "ВИАМ", на них будут построены более шести тысяч квадратных метров производственных площадей и созданы свыше 160 рабочих мест.Он напомнил, что в 2019 году "ВИАМ" был присвоен статус промышленного комплекса Москвы, что обеспечило ему ряд льгот: снижение региональной части налога на прибыль, а также сокращение налогов на имущество и землю.
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москва

Инновационный производственный комплекс создадут на востоке Москвы

10:40 02.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГорода мира. Москва
Города мира. Москва - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко / Владимир Сергеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство Москвы предоставило Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов ("ВИАМ") земельный участок для строительства нового производственного комплекса в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"ВИАМ" получит в аренду на шесть лет земельный участок площадью 0,59 гектара в районе Гольяново. Площадь нового производственного комплекса составит около 4 тысяч квадратных метров. В реализацию проекта компания планируется вложить более 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
Фотовыставка, посвященная сотрудницам столичных промышленных предприятий - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 13:17Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фотовыставка о женщинах столичной промышленности открылась в Москве
"С начала 2021 года это уже второй масштабный инвестиционный проект, в рамках которого институт получает участок без торгов. В настоящий момент в промышленном секторе в Москве реализуются уже 39 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним более 80 миллиардов рублей, они дадут столице более 23 тысяч новых рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
В 2020 году было принято семь решений о предоставлении земли в рамках МаИП: на участках общей площадью 15,8 гектара будут построены почти 250 тысяч квадратных метров производственных площадей и созданы почти 10 тысяч рабочих мест. В 2021 году два участка под производственные проекты общей площадью 1,45 гектара в районах Новокосино и Гольяново получила компания "ВИАМ", на них будут построены более шести тысяч квадратных метров производственных площадей и созданы свыше 160 рабочих мест.
"ВИАМ" – одно из ведущих материаловедческих предприятий России, прославившееся благодаря авиационной броне для штурмовика Ил-2. Сегодня компания активно внедряет инновационные решения, в том числе на базе аддитивных технологий. Строительство новой площадки поможет расширить производственные мощности", – отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Он напомнил, что в 2019 году "ВИАМ" был присвоен статус промышленного комплекса Москвы, что обеспечило ему ряд льгот: снижение региональной части налога на прибыль, а также сокращение налогов на имущество и землю.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
 
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