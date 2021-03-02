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Во вторник вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов
Во вторник вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T07:57
2021-03-02T07:57
авто
москва
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.Отмечается, что утром во вторник движение затруднено на Волгоградском и Рязанском проспектах и шоссе Энтузиастов.На данный момент пробки в городе оцениваются в три балла.
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авто, москва, общество

Во вторник вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов

07:57 02.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.
Отмечается, что утром во вторник движение затруднено на Волгоградском и Рязанском проспектах и шоссе Энтузиастов.
"Внезапно есть сложности на проспекте Маршала Жукова в центр. Сразу за выездом с Крылатской улицы в сторону Живописного моста в средней полосе сломался микроавтобус. Плотно уже на Новой Риге. В остальном, без неожиданностей. Длина заторов – 86 километров", - говорится в сообщении.
На данный момент пробки в городе оцениваются в три балла.
Москва - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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