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Во вторник вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов
Во вторник вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T07:57
2021-03-02T07:57
2021-03-02T07:57
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.Отмечается, что утром во вторник движение затруднено на Волгоградском и Рязанском проспектах и шоссе Энтузиастов.На данный момент пробки в городе оцениваются в три балла.
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