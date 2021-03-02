https://ria.ru/20210302/moskva-1599535281.html

Во вторник вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов

Во вторник вечером пробки в Москве могут достигнуть восьми баллов

Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T07:57

2021-03-02T07:57

2021-03-02T07:57

авто

москва

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.Отмечается, что утром во вторник движение затруднено на Волгоградском и Рязанском проспектах и шоссе Энтузиастов.На данный момент пробки в городе оцениваются в три балла.

https://ria.ru/20210301/pogoda-1599396700.html

москва

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2021

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авто, москва, общество