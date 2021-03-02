https://ria.ru/20210302/mnogodetnye-1599642402.html

Многодетные семьи Подмосковья смогут бесплатно заменить газовые приборы

Многодетные семьи Подмосковья смогут бесплатно заменить газовые приборы

Многодетные семьи Московской области смогут бесплатно обследовать или заменить газовое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T18:05

2021-03-02T18:05

2021-03-02T18:05

новости подмосковья

мособлгаз

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Многодетные семьи Московской области смогут бесплатно обследовать или заменить газовое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.Согласно условиям акции АО "Мособлгаз" семьям, имеющим 3 или 4 детей, предприятие предоставляет льготный договор на техническое обслуживание газового оборудования. Для семей с 5 и более детьми специалисты бесплатно выполняют комплексное обследование газового оборудования и безвозмездно меняют устаревшие газовые приборы на новые."Мы понимаем, что в большой семье хватает забот. Данной акцией мы поддерживаем тех, кто действительно нуждается в поддержке", - приводятся слова гендиректора компании Игоря Баранова.

https://ria.ru/20210127/rozhdaemost-1594827459.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мособлгаз, московская область (подмосковье), общество