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Многодетные семьи Подмосковья смогут бесплатно заменить газовые приборы
Многодетные семьи Подмосковья смогут бесплатно заменить газовые приборы
Многодетные семьи Московской области смогут бесплатно обследовать или заменить газовое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:05
2021-03-02T18:05
2021-03-02T18:05
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Многодетные семьи Московской области смогут бесплатно обследовать или заменить газовое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.Согласно условиям акции АО "Мособлгаз" семьям, имеющим 3 или 4 детей, предприятие предоставляет льготный договор на техническое обслуживание газового оборудования. Для семей с 5 и более детьми специалисты бесплатно выполняют комплексное обследование газового оборудования и безвозмездно меняют устаревшие газовые приборы на новые."Мы понимаем, что в большой семье хватает забот. Данной акцией мы поддерживаем тех, кто действительно нуждается в поддержке", - приводятся слова гендиректора компании Игоря Баранова.
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мособлгаз, московская область (подмосковье), общество