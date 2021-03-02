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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210302/mnogodetnye-1599642402.html
Многодетные семьи Подмосковья смогут бесплатно заменить газовые приборы
Многодетные семьи Подмосковья смогут бесплатно заменить газовые приборы
Многодетные семьи Московской области смогут бесплатно обследовать или заменить газовое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:05
2021-03-02T18:05
новости подмосковья
мособлгаз
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Многодетные семьи Московской области смогут бесплатно обследовать или заменить газовое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.Согласно условиям акции АО "Мособлгаз" семьям, имеющим 3 или 4 детей, предприятие предоставляет льготный договор на техническое обслуживание газового оборудования. Для семей с 5 и более детьми специалисты бесплатно выполняют комплексное обследование газового оборудования и безвозмездно меняют устаревшие газовые приборы на новые."Мы понимаем, что в большой семье хватает забот. Данной акцией мы поддерживаем тех, кто действительно нуждается в поддержке", - приводятся слова гендиректора компании Игоря Баранова.
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мособлгаз, московская область (подмосковье), общество

Многодетные семьи Подмосковья смогут бесплатно заменить газовые приборы

18:05 02.03.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой "Мосгаза"Сотрудник "Мосгаза" выполняет внеплановый осмотр газового оборудования в домах
Сотрудник Мосгаза выполняет внеплановый осмотр газового оборудования в домах - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой "Мосгаза"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Многодетные семьи Московской области смогут бесплатно обследовать или заменить газовое оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.
Согласно условиям акции АО "Мособлгаз" семьям, имеющим 3 или 4 детей, предприятие предоставляет льготный договор на техническое обслуживание газового оборудования. Для семей с 5 и более детьми специалисты бесплатно выполняют комплексное обследование газового оборудования и безвозмездно меняют устаревшие газовые приборы на новые.
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"Мы понимаем, что в большой семье хватает забот. Данной акцией мы поддерживаем тех, кто действительно нуждается в поддержке", - приводятся слова гендиректора компании Игоря Баранова.
 
Новости ПодмосковьяМособлгазМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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