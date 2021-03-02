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Наука
https://ria.ru/20210302/mks-1599581043.html
Экипаж МКС приступил к заделке второй трещины в российском модуле
Экипаж МКС приступил к заделке второй трещины в российском модуле
Экипаж Международной космической станции (МКС) приступил к заделке пленкой и герметиком второй трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:06
2021-03-02T13:06
наука
соити ногути
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) приступил к заделке пленкой и герметиком второй трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Во вторник экипаж станции планировал начать окончательную заделку трещины длиной 4,5 сантиметра, обнаруженной в октябре 2020 года в промежуточной камере "Звезды". За пять дней космонавты должны нанести на трещину слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы трещина не расползалась. Получившиеся отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную "заплатку". Сергею Рыжикову доверено сверлить отверстия, Сергею Кудь-Сверчкову - удалять стружку пылесосом, при этом на космонавтах будут защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.Однако, согласно переговорам, космонавтам поставили другую задачу - заизолировать пленкой и герметиком вторую трещину в промежуточной камере "Звезды", находящуюся под трубопроводом системы обеспечения теплового режима, а также осмотреть еще одно возможное место утечки с помощью микроскопа."Сегодня мы работаем по второй трещине", - сказал Рыжикову специалист подмосковного центра управления полетами.Перед работами Рыжиков открыл люк в промежуточную камеру "Звезды", где находятся трещины. С пятницы, когда отсек был закрыт, давление в нем упало на 280 миллиметров ртутного столба - с 730 до 450 миллиметров.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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соити ногути, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Экипаж МКС приступил к заделке второй трещины в российском модуле

13:06 02.03.2021
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) приступил к заделке пленкой и герметиком второй трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Во вторник экипаж станции планировал начать окончательную заделку трещины длиной 4,5 сантиметра, обнаруженной в октябре 2020 года в промежуточной камере "Звезды". За пять дней космонавты должны нанести на трещину слои герметиков "Анатерм" и "Герметалл", дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы трещина не расползалась. Получившиеся отверстия будут заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную "заплатку". Сергею Рыжикову доверено сверлить отверстия, Сергею Кудь-Сверчкову - удалять стружку пылесосом, при этом на космонавтах будут защитные очки, респираторы и резиновые перчатки.
Однако, согласно переговорам, космонавтам поставили другую задачу - заизолировать пленкой и герметиком вторую трещину в промежуточной камере "Звезды", находящуюся под трубопроводом системы обеспечения теплового режима, а также осмотреть еще одно возможное место утечки с помощью микроскопа.
"Сегодня мы работаем по второй трещине", - сказал Рыжикову специалист подмосковного центра управления полетами.
Рассвет с борта МКС - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 23:42
На МКС рассказали о ситуации в "протекающем" российском модуле
Перед работами Рыжиков открыл люк в промежуточную камеру "Звезды", где находятся трещины. С пятницы, когда отсек был закрыт, давление в нем упало на 280 миллиметров ртутного столба - с 730 до 450 миллиметров.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в промежуточной камере "Звезды" могут быть еще трещины.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
 
НаукаСоити НогутиКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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