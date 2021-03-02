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В Перми уволили медсестру, ударившую ребенка
В Перми уволили медсестру, ударившую ребенка
Руководство Пермского клинического фтизиопульмонологического центра уволило сотрудницу, которая ударила ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:49
2021-03-02T09:49
пермь
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Руководство Пермского клинического фтизиопульмонологического центра уволило сотрудницу, которая ударила ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.Ранее в соцсети было опубликовано видео, на котором женщина в костюме медперсонала хватает лежащего на полу ребенка и наносит ему его рукой несколько ударов. Указывается, что инцидент произошел в детском отделении клинического фтизиопульмонологического медицинского центра в Перми. Министерство здравоохранения начало проверку по факту произошедшего."Медсестра была уволена. Нам вчера главврач об этом сообщил", - сказал собеседник агентства.В минздраве также уточнили, что сейчас в случившемся разбирается Следственный комитет.
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пермь, происшествия

В Перми уволили медсестру, ударившую ребенка

09:49 02.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Руководство Пермского клинического фтизиопульмонологического центра уволило сотрудницу, которая ударила ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.
Ранее в соцсети было опубликовано видео, на котором женщина в костюме медперсонала хватает лежащего на полу ребенка и наносит ему его рукой несколько ударов. Указывается, что инцидент произошел в детском отделении клинического фтизиопульмонологического медицинского центра в Перми. Министерство здравоохранения начало проверку по факту произошедшего.
"Медсестра была уволена. Нам вчера главврач об этом сообщил", - сказал собеседник агентства.
В минздраве также уточнили, что сейчас в случившемся разбирается Следственный комитет.
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