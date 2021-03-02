https://ria.ru/20210302/medsestra-1599544412.html

В Перми уволили медсестру, ударившую ребенка

В Перми уволили медсестру, ударившую ребенка

Руководство Пермского клинического фтизиопульмонологического центра уволило сотрудницу, которая ударила ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:49

2021-03-02T09:49

2021-03-02T09:49

пермь

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Руководство Пермского клинического фтизиопульмонологического центра уволило сотрудницу, которая ударила ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.Ранее в соцсети было опубликовано видео, на котором женщина в костюме медперсонала хватает лежащего на полу ребенка и наносит ему его рукой несколько ударов. Указывается, что инцидент произошел в детском отделении клинического фтизиопульмонологического медицинского центра в Перми. Министерство здравоохранения начало проверку по факту произошедшего."Медсестра была уволена. Нам вчера главврач об этом сообщил", - сказал собеседник агентства.В минздраве также уточнили, что сейчас в случившемся разбирается Следственный комитет.

https://ria.ru/20210301/detsad-1599391879.html

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2021

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пермь, происшествия