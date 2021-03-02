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https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599585955.html
Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
Белоруссии и России нужно спланировать дальнейшие действия в экономике, чтобы "не дергаться" по поводу санкций Запада, заявил во вторник белорусский лидер... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:30
2021-03-02T13:30
россия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белоруссии и России нужно спланировать дальнейшие действия в экономике, чтобы "не дергаться" по поводу санкций Запада, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, во вторник глава государства провел совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, на котором затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным."Хотим выстроить такие отношения, чтобы мы (Белоруссия и РФ – ред.) не боялись и не дергались по поводу каких-то санкций. Вчера ввели санкции против России, позавчера - против Беларуси. И уже гвалт какой-то. Слушайте, 150 миллионов человек на такой территории мы не можем накормить? Запросто! В этом ключе по всем отраслям мы подвергали анализу ситуацию. И приходили к тому, что нам надо начинать это делать. Нам надо просто спланировать, как делают китайцы, японцы это. Насколько это возможно, спланировать наши дальнейшие действия в экономике", - заявил Лукашенко.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия

Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко

13:30 02.03.2021
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белоруссии и России нужно спланировать дальнейшие действия в экономике, чтобы "не дергаться" по поводу санкций Запада, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, во вторник глава государства провел совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, на котором затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Хотим выстроить такие отношения, чтобы мы (Белоруссия и РФ – ред.) не боялись и не дергались по поводу каких-то санкций. Вчера ввели санкции против России, позавчера - против Беларуси. И уже гвалт какой-то. Слушайте, 150 миллионов человек на такой территории мы не можем накормить? Запросто! В этом ключе по всем отраслям мы подвергали анализу ситуацию. И приходили к тому, что нам надо начинать это делать. Нам надо просто спланировать, как делают китайцы, японцы это. Насколько это возможно, спланировать наши дальнейшие действия в экономике", - заявил Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
13:15
Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссия
 
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