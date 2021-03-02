Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании
МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным раскачивание ситуации в обеих странах, стороны обменялись закрытой информацией спецслужб.
Как сообщило во вторник издание Sputnik Беларусь, Лукашенко "на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере рассказал о подробностях недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и отреагировал на домыслы".
По словам президента, на встрече обсуждалась и общественно-политическая ситуация в обеих странах.
"Естественно, нас качали, их качают. Идет сейчас уже не противоборство, а война в средствах массовой информации. Мы понимаем, что нас будут пробовать уже не на зуб, а на все зубы. Мы обменялись закрытой информацией, секретными документами, которые и наш Комитет госбезопасности, ГРУ Генштаба и другие добывают", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что деструктивные силы сейчас будут пытаться поддерживать протестную активность с помощью разного рода фейков и вбросов. "Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер подбрасывать дровишки хотя бы до апреля. Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: "Не спала волна активности". Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы", - заявил глава белорусского государства.