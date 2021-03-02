https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599584653.html

Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии

Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным раскачивание ситуации в обеих странах, стороны обменялись... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:22

2021-03-02T13:22

2021-03-02T13:22

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным раскачивание ситуации в обеих странах, стороны обменялись закрытой информацией спецслужб.Как сообщило во вторник издание Sputnik Беларусь, Лукашенко "на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере рассказал о подробностях недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и отреагировал на домыслы".По словам президента, на встрече обсуждалась и общественно-политическая ситуация в обеих странах.Он подчеркнул, что деструктивные силы сейчас будут пытаться поддерживать протестную активность с помощью разного рода фейков и вбросов. "Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер подбрасывать дровишки хотя бы до апреля. Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: "Не спала волна активности". Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы", - заявил глава белорусского государства.

https://ria.ru/20210302/detali-1599583892.html

https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599572106.html

россия

белоруссия

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире