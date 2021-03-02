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Путин поручил доложить об исполнении программы развития Кузбасса
Путин поручил доложить об исполнении программы развития Кузбасса
Президент России Владимир Путин потребовал доложить ему об исполнении программы социально-экономического развития Кузбасса. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:01
2021-03-02T16:56
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал доложить ему об исполнении программы социально-экономического развития Кузбасса.Президент во вторник провел совещание по вопросам развития угольной отрасли в режиме видеоконференции."По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давались. Я прошу сегодня доложить об их исполнении, в том числе о реализации программы социально-экономического развития Кузбасса - ведущего угольного региона страны", - сказал Путин.
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владимир путин, экономика

Путин поручил доложить об исполнении программы развития Кузбасса

15:01 02.03.2021 (обновлено: 16:56 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития угольной отрасли
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития угольной отрасли - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал доложить ему об исполнении программы социально-экономического развития Кузбасса.
Президент во вторник провел совещание по вопросам развития угольной отрасли в режиме видеоконференции.
"По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давались. Я прошу сегодня доложить об их исполнении, в том числе о реализации программы социально-экономического развития Кузбасса - ведущего угольного региона страны", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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