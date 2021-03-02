https://ria.ru/20210302/kuzbass-1599604056.html
Путин поручил доложить об исполнении программы развития Кузбасса
Путин поручил доложить об исполнении программы развития Кузбасса
Президент России Владимир Путин потребовал доложить ему об исполнении программы социально-экономического развития Кузбасса. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:01
2021-03-02T15:01
2021-03-02T16:56
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал доложить ему об исполнении программы социально-экономического развития Кузбасса.Президент во вторник провел совещание по вопросам развития угольной отрасли в режиме видеоконференции."По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давались. Я прошу сегодня доложить об их исполнении, в том числе о реализации программы социально-экономического развития Кузбасса - ведущего угольного региона страны", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210302/regiony-1599600272.html
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владимир путин, экономика