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Рабочий из Кузбасса получил четыре года колонии за пропаганду терроризма
Рабочий из Кузбасса получил четыре года колонии за пропаганду терроризма
Горнорабочий из города Белово Кемеровской области осужден на 4 года колонии общего режима за пропаганду терроризма в интернете, сообщает пресс-служба УФСБ по... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:54
2021-03-02T11:54
россия
белово
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 2 мар - РИА Новости. Горнорабочий из города Белово Кемеровской области осужден на 4 года колонии общего режима за пропаганду терроризма в интернете, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.Сотрудники регионального УФСБ пресекли противоправную деятельность 27-летнего жителя города Белово, работающего горнорабочим. В отношении него следственным отделом УФСБ по Кемеровской области было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".Уточняется, что мужчина размещал в социальной сети "ВКонтакте" материалы о деятельности террористических организаций.Подчеркивается, что подсудимый полностью признал свою вину."Первый Восточный окружной военный суд признал жителя города Белово виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", сроком на три года", – говорится в сообщении.
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россия, белово, кемеровская область, происшествия

Рабочий из Кузбасса получил четыре года колонии за пропаганду терроризма

11:54 02.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КЕМЕРОВО, 2 мар - РИА Новости. Горнорабочий из города Белово Кемеровской области осужден на 4 года колонии общего режима за пропаганду терроризма в интернете, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
Сотрудники регионального УФСБ пресекли противоправную деятельность 27-летнего жителя города Белово, работающего горнорабочим. В отношении него следственным отделом УФСБ по Кемеровской области было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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Уточняется, что мужчина размещал в социальной сети "ВКонтакте" материалы о деятельности террористических организаций.
"На своей персональной странице, а также в специальных группах, где являлся администратором, беловчанин размещал видеозаписи, комментарии, публикации, материалы, которые по своему содержанию были направлены на формирование у пользователей социальной сети убеждения о необходимости осуществления терактов. В результате лингвистического исследования установлено, что в размещенных записях содержится пропаганда терроризма", – отмечает ведомство.
Подчеркивается, что подсудимый полностью признал свою вину.
"Первый Восточный окружной военный суд признал жителя города Белово виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", сроком на три года", – говорится в сообщении.
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