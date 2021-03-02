https://ria.ru/20210302/kuzbass-1599568363.html

Рабочий из Кузбасса получил четыре года колонии за пропаганду терроризма

Рабочий из Кузбасса получил четыре года колонии за пропаганду терроризма

Горнорабочий из города Белово Кемеровской области осужден на 4 года колонии общего режима за пропаганду терроризма в интернете, сообщает пресс-служба УФСБ по... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:54

2021-03-02T11:54

2021-03-02T11:54

россия

белово

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 2 мар - РИА Новости. Горнорабочий из города Белово Кемеровской области осужден на 4 года колонии общего режима за пропаганду терроризма в интернете, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.Сотрудники регионального УФСБ пресекли противоправную деятельность 27-летнего жителя города Белово, работающего горнорабочим. В отношении него следственным отделом УФСБ по Кемеровской области было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".Уточняется, что мужчина размещал в социальной сети "ВКонтакте" материалы о деятельности террористических организаций.Подчеркивается, что подсудимый полностью признал свою вину."Первый Восточный окружной военный суд признал жителя города Белово виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", сроком на три года", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201216/terrorizm-1589438963.html

https://ria.ru/20191128/1561719867.html

россия

белово

кемеровская область

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россия, белово, кемеровская область, происшествия