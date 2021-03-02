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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210302/kurs-1599580356.html
Официальный курс евро на среду вырос на 12 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 12 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 11,91 копейки - до 89,5652 рубля, курс доллара - на 53,07 копейки, до 74,5755 рубля,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:00
2021-03-02T13:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 11,91 копейки - до 89,5652 рубля, курс доллара - на 53,07 копейки, до 74,5755 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 34,55 копейки, составив 81,3209 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 12 копеек

13:00 02.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 11,91 копейки - до 89,5652 рубля, курс доллара - на 53,07 копейки, до 74,5755 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 34,55 копейки, составив 81,3209 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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