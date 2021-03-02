https://ria.ru/20210302/kurs-1599580356.html

Официальный курс евро на среду вырос на 12 копеек

Официальный курс евро на среду вырос на 12 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 11,91 копейки - до 89,5652 рубля, курс доллара - на 53,07 копейки, до 74,5755 рубля,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:00

2021-03-02T13:00

2021-03-02T13:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 11,91 копейки - до 89,5652 рубля, курс доллара - на 53,07 копейки, до 74,5755 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 34,55 копейки, составив 81,3209 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/rubl-1599294794.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика