https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599560301.html

В Москве за сутки госпитализировали 803 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 803 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализировано 803 пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:12

2021-03-02T11:12

2021-03-02T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573898_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_bb7bf543e97ab4a64b2140904550fcba.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 803 пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что выздоровели еще 1796 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 901 035."В Москве выявлено 1277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 803 человека", - говорится в сообщении.Скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210301/mutatsii-1599503260.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество