https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599560301.html
В Москве за сутки госпитализировали 803 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 803 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализировано 803 пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:12
2021-03-02T11:12
2021-03-02T11:12
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 803 пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что выздоровели еще 1796 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 901 035."В Москве выявлено 1277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 803 человека", - говорится в сообщении.Скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210301/mutatsii-1599503260.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество