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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста новых случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - на Алтае, в Туве (0,03%), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:06
2021-03-02T11:06
2021-03-02T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
республика алтай
магаданская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За сутки нет прироста новых случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - на Алтае, в Туве (0,03%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,03%, 3. Магаданская область - 0,05%", - говорится в сообщении.
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