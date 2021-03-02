Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Больше всего москвичей (38%) в случае снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ждут отмены масочного режима, каждый пятый - восстановления бесплатного проезда, и лишь 11% - возобновления массовых мероприятий, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения Москвы старше 18 лет. Оно прошло с 26 февраля по 1 марта 2021 года.
"Тридцать восемь процентов москвичей хотели бы отмены масочного режима. Каждый пятый (21%) - восстановления бесплатного проезда для москвичей старше 65 лет. Каждый девятый (11%) - возобновления массовых мероприятий в традиционном формате", - говорится в исследовании. Об отмене обязательного ношения масок больше всего мечтают москвичи 35-44 лет (42%).
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Отмечается, что лишь 16% считают, что пока рано снимать коронавирусные ограничения в Москве. Остальные опрошенные затруднились ответить.
Женщины чаще мужчин говорили о необходимости снятия блокировок транспортных карт для москвичей старше 65 лет (25% и 17% соответственно). "Для жителей с доходом до 50 тысяч рублей снятие этой меры актуальнее, чем для граждан с более высоким уровнем дохода (23% против 17% среди москвичей с зарплатой от 80 тысяч рублей). Среди респондентов старше 45 лет о необходимости восстановления бесплатного проезда для граждан старше 65 лет говорят 28%", - уточняют аналитики.
Вместе с тем молодежь до 24 лет и москвичи с зарплатой от 80 тысяч рублей чаще других хотят восстановления возможности проведения массовых мероприятий в традиционном формате (по 14%).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве устойчивый тренд на снижение заболеваемостью коронавирусом. Мэр также выразил надежду на то, что ограничения в столице будут сниматься и дальше.
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