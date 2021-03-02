https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599531780.html

Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут

Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут

Больше всего москвичей (38%) в случае снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ждут отмены масочного режима, каждый пятый - восстановления... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T05:03

2021-03-02T05:03

2021-03-02T05:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Больше всего москвичей (38%) в случае снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ждут отмены масочного режима, каждый пятый - восстановления бесплатного проезда, и лишь 11% - возобновления массовых мероприятий, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения Москвы старше 18 лет. Оно прошло с 26 февраля по 1 марта 2021 года.Отмечается, что лишь 16% считают, что пока рано снимать коронавирусные ограничения в Москве. Остальные опрошенные затруднились ответить.Женщины чаще мужчин говорили о необходимости снятия блокировок транспортных карт для москвичей старше 65 лет (25% и 17% соответственно). "Для жителей с доходом до 50 тысяч рублей снятие этой меры актуальнее, чем для граждан с более высоким уровнем дохода (23% против 17% среди москвичей с зарплатой от 80 тысяч рублей). Среди респондентов старше 45 лет о необходимости восстановления бесплатного проезда для граждан старше 65 лет говорят 28%", - уточняют аналитики.Вместе с тем молодежь до 24 лет и москвичи с зарплатой от 80 тысяч рублей чаще других хотят восстановления возможности проведения массовых мероприятий в традиционном формате (по 14%).Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве устойчивый тренд на снижение заболеваемостью коронавирусом. Мэр также выразил надежду на то, что ограничения в столице будут сниматься и дальше.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество