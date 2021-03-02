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Московские коммунальщики заявили о готовности к непогоде
Московские коммунальщики заявили о готовности к непогоде
Коммунальщики Москвы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог и готовы к их обработке от гололеда при непогоде во... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T21:41
2021-03-02T21:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
комплекс городского хозяйства москвы
москва
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Коммунальщики Москвы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог и готовы к их обработке от гололеда при непогоде во вторник и среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во вторник. Отмечается, что с 21.00 2 марта до 09.00 3 марта в столице ожидается слабый снег, ветер с порывами до 14 метров в секунду, понижение температуры воздуха до минус 1-3 градусов. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы."Городские службы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка дорог, тротуаров, дворовых территорий для исключения скользкости", - говорится в сообщении."Просим водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20210302/preduprezhdenie-1599661883.html
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60
комплекс городского хозяйства москвы, москва, общество

Московские коммунальщики заявили о готовности к непогоде

21:41 02.03.2021 (обновлено: 21:45 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Коммунальщики Москвы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог и готовы к их обработке от гололеда при непогоде во вторник и среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во вторник.
Отмечается, что с 21.00 2 марта до 09.00 3 марта в столице ожидается слабый снег, ветер с порывами до 14 метров в секунду, понижение температуры воздуха до минус 1-3 градусов. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.
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"Городские службы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка дорог, тротуаров, дворовых территорий для исключения скользкости", - говорится в сообщении.
"Просим водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - дополняется в сообщении.
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