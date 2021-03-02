https://ria.ru/20210302/kommunalschiki-1599670120.html
Московские коммунальщики заявили о готовности к непогоде
Московские коммунальщики заявили о готовности к непогоде
Коммунальщики Москвы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог и готовы к их обработке от гололеда при непогоде во... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T21:41
2021-03-02T21:41
2021-03-02T21:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
комплекс городского хозяйства москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581032900_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39a87566f48eb234abc2a06e10e5aed6.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Коммунальщики Москвы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог и готовы к их обработке от гололеда при непогоде во вторник и среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во вторник. Отмечается, что с 21.00 2 марта до 09.00 3 марта в столице ожидается слабый снег, ветер с порывами до 14 метров в секунду, понижение температуры воздуха до минус 1-3 градусов. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы."Городские службы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка дорог, тротуаров, дворовых территорий для исключения скользкости", - говорится в сообщении."Просим водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20210302/preduprezhdenie-1599661883.html
https://realty.ria.ru/20210302/zhivotnye-1599466845.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581032900_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51034792af5cecf3f489a31726d0f8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
комплекс городского хозяйства москвы, москва, общество
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Коммунальщики Москвы
непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог и готовы к их обработке от гололеда при непогоде во вторник и среду, сообщается в Telegram
-канале столичного комплекса городского хозяйства во вторник.
Отмечается, что с 21.00 2 марта до 09.00 3 марта в столице ожидается слабый снег, ветер с порывами до 14 метров в секунду, понижение температуры воздуха до минус 1-3 градусов. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка дорог, тротуаров, дворовых территорий для исключения скользкости", - говорится в сообщении.
"Просим водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - дополняется в сообщении.