https://ria.ru/20210302/kommunalschiki-1599670120.html

Московские коммунальщики заявили о готовности к непогоде

Московские коммунальщики заявили о готовности к непогоде

Коммунальщики Москвы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог и готовы к их обработке от гололеда при непогоде во... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T21:41

2021-03-02T21:41

2021-03-02T21:45

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комплекс городского хозяйства москвы

москва

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Коммунальщики Москвы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог и готовы к их обработке от гололеда при непогоде во вторник и среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства во вторник. Отмечается, что с 21.00 2 марта до 09.00 3 марта в столице ожидается слабый снег, ветер с порывами до 14 метров в секунду, понижение температуры воздуха до минус 1-3 градусов. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы."Городские службы непрерывно мониторят состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка дорог, тротуаров, дворовых территорий для исключения скользкости", - говорится в сообщении."Просим водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210302/preduprezhdenie-1599661883.html

https://realty.ria.ru/20210302/zhivotnye-1599466845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

комплекс городского хозяйства москвы, москва, общество