https://ria.ru/20210302/kartina-1599529823.html

Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона

Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона

Американская актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля "Минарет мечети Аль-Кутубия" (Tower of the... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T02:55

2021-03-02T02:55

2021-03-02T06:24

культура

франклин рузвельт

анджелина джоли (войт)

уинстон черчилль

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Американская актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля "Минарет мечети Аль-Кутубия" (Tower of the Koutoubia Mosque), которую тот подарил экс-президенту США Франклину Рузвельту, за рекордные для работ британского государственного деятеля 11,5 миллиона долларов (8,28 миллиона фунтов стерлингов), говорится на сайте аукционного дома Christie's.Сообщается, что изначально стоимость полотна оценивалась в 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов (2-3,4 миллиона долларов).Согласно сообщению на сайте аукционного дома, картина была написана и подарена Рузвельту в 1943 году, а затем по наследству досталась его сыну Эллиоту. Позднее она также принадлежала ряду владельцев и выставлялась на нескольких выставках, а семьей Джоли была приобретена в 2011 году. Как сообщил Christie's в Twitter, это единственная картина, написанная Черчиллем во время Второй мировой войны.Издание TMZ написало, что цена является рекордной для работ британского государственного деятеля. Ранее рекордом стоимости его работ были примерно 2,5 миллиона долларов.На картине изображен закат над самой крупной в марокканском Марракеше мечетью, построенной в XII веке, с горами на заднем плане. Предположительно, британский премьер написал эту картину после Касабланской конференции в 1943 году, а затем подарил ее американскому президенту на память.По информации издания, личность покупателя пока неизвестна.

https://ria.ru/20201208/hockney-1588194314.html

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франклин рузвельт, анджелина джоли (войт), уинстон черчилль, в мире