https://ria.ru/20210302/kaluzhskaya-1599553827.html

ТПУ "Калужская" появится в Обручевском районе Москвы

ТПУ "Калужская" появится в Обручевском районе Москвы

Транспортно-пересадочный узел "Калужская" появится в Обручевском районе столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:42

2021-03-02T10:42

2021-03-02T10:47

москва

общество

городское хозяйство москвы

строительство тпу в москве

тпу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151467/82/1514678211_0:97:1022:672_1920x0_80_0_0_f4ffca8d64d1cb8c328b289082eeecc0.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Транспортно-пересадочный узел "Калужская" появится в Обручевском районе столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что он обеспечит пересадку между двумя станциями метро и наземными видами транспорта.

https://realty.ria.ru/20210217/tsaritsyno-1597889127.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество, городское хозяйство москвы, строительство тпу в москве, тпу