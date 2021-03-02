https://ria.ru/20210302/kaluzhskaya-1599553827.html
ТПУ "Калужская" появится в Обручевском районе Москвы
ТПУ "Калужская" появится в Обручевском районе Москвы
Транспортно-пересадочный узел "Калужская" появится в Обручевском районе столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:42
2021-03-02T10:42
2021-03-02T10:47
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Транспортно-пересадочный узел "Калужская" появится в Обручевском районе столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что он обеспечит пересадку между двумя станциями метро и наземными видами транспорта.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, строительство тпу в москве, тпу