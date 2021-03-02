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ТПУ "Калужская" появится в Обручевском районе Москвы
ТПУ "Калужская" появится в Обручевском районе Москвы
Транспортно-пересадочный узел "Калужская" появится в Обручевском районе столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:42
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строительство тпу в москве
тпу
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Транспортно-пересадочный узел "Калужская" появится в Обручевском районе столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что он обеспечит пересадку между двумя станциями метро и наземными видами транспорта.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, строительство тпу в москве, тпу

ТПУ "Калужская" появится в Обручевском районе Москвы

10:42 02.03.2021 (обновлено: 10:47 02.03.2021)
 
© Пресс-служба председателя МоскомархитектурыВизуализация проекта ТПУ "Калужская"
Визуализация проекта ТПУ Калужская - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Пресс-служба председателя Москомархитектуры
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Транспортно-пересадочный узел "Калужская" появится в Обручевском районе столицы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"На базе станции метро "Калужская" Калужско-Рижской линии и строящейся станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) будет создан транспортно-пересадочный узел", - приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.
Отмечается, что он обеспечит пересадку между двумя станциями метро и наземными видами транспорта.
Проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Царицыно на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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