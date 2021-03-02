https://ria.ru/20210302/kaliningrad-1599603517.html

Глава Калининграда предложил назвать сквер в честь космонавта Леонова

Глава Калининграда предложил назвать сквер в честь космонавта Леонова

Глава Калининграда Андрей Кропоткин предложил назвать один из скверов в городе именем космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, который... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:57

2021-03-02T14:57

2021-03-02T14:57

алексей леонов

госдума рф

калининградская область

калининград

общество

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КАЛИНИНГРАД, 2 мар - РИА Новости. Глава Калининграда Андрей Кропоткин предложил назвать один из скверов в городе именем космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, который является почетным гражданином Калининграда и Калининградской области.Первый человек, вышедший в открытый космос (1965), дважды Герой Советского союза Леонов скончался 11 октября 2019 года на 86-м году. Часть своей жизни он прожил в Калининграде - переехал сюда с семьей в 1947 году, в 1953 году окончил школу №21, которой затем присвоили его имя. Леонов - почетный гражданин Калининграда и Калининградской области. Его именем названа одна из центральных улиц Калининграда, в начале которой установлен монумент "Землякам-космонавтам"."Я предложил внести изменение в положение о порядке присвоения наименований элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети. В целях увековечения памяти почетных граждан Калининградской области, Калининграда предлагается присваивать наименования вышеуказанным элементам вне зависимости от дня смерти Почетного гражданина... Есть предложение назвать сквер в районе пересечения улиц Леонова и Карла Маркса в честь Алексея Леонова", - написал Кропоткин на своей странице в Facebook.Он предложил также назвать одну из новых улиц в честь бывшего мэра Калининграда Юрия Савенко, который руководил городом с 1998 по 2007 годы, затем был депутатом Госдумы от Калининградской области. Он скончался после болезни на 60-м году жизни в июле 2020 года.Кропоткин отметил, что для того, чтобы назвать улицу или сквер именами ушедших людей, необходимо получить согласие членов семьи или родственников. Прежде чем присвоить имя объекту, требуется, чтобы прошло пять лет со дня смерти. Глава города добавил, что эти вопросы будут вынесены на заседание городского Совета депутатов.

https://ria.ru/20210301/dobrye-serdtsem-zhiteli-kaliningrada-sobrali-dengi-na-velosiped-dvorniku-1599417096.html

https://realty.ria.ru/20210225/kaliningrad-1598935825.html

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алексей леонов, госдума рф, калининградская область, калининград, общество