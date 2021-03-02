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Охранник коррекционной школы в Уфе признался в изнасиловании двух учениц
Охранник коррекционной школы в Уфе признался в изнасиловании двух учениц
Следственные органы Башкирии завершили расследование дела бывшего охранника коррекционной школы в Уфе, которого обвиняют в изнасиловании двух учениц, он... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:30
2021-03-02T15:30
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
происшествия
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УФА, 2 мар – РИА Новости. Следственные органы Башкирии завершили расследование дела бывшего охранника коррекционной школы в Уфе, которого обвиняют в изнасиловании двух учениц, он признался в содеянном, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Башкирии."Обвиняемый признал вину... После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.В конце сентября был задержан 57-летний сотрудник частной охранной организации, работавший в уфимской коррекционной школе-интернате №28 для незрячих и слабослышащих. Мужчину арестовали по подозрению в изнасиловании двух воспитанниц интерната 13 и 14 лет. Девочки рассказали о случившемся директору учреждения, который обратился в правоохранительные органы. В настоящее время расследование дела завершено.
https://ria.ru/20210228/rassledovanie-1599276759.html
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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия

Охранник коррекционной школы в Уфе признался в изнасиловании двух учениц

15:30 02.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 2 мар – РИА Новости. Следственные органы Башкирии завершили расследование дела бывшего охранника коррекционной школы в Уфе, которого обвиняют в изнасиловании двух учениц, он признался в содеянном, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Башкирии.
"Обвиняемый признал вину... После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В конце сентября был задержан 57-летний сотрудник частной охранной организации, работавший в уфимской коррекционной школе-интернате №28 для незрячих и слабослышащих. Мужчину арестовали по подозрению в изнасиловании двух воспитанниц интерната 13 и 14 лет. Девочки рассказали о случившемся директору учреждения, который обратился в правоохранительные органы. В настоящее время расследование дела завершено.
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Республика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)УфаПроисшествия
 
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