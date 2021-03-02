https://ria.ru/20210302/iznasilovanie-1599608976.html

Охранник коррекционной школы в Уфе признался в изнасиловании двух учениц

Охранник коррекционной школы в Уфе признался в изнасиловании двух учениц

Следственные органы Башкирии завершили расследование дела бывшего охранника коррекционной школы в Уфе, которого обвиняют в изнасиловании двух учениц, он... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:30

2021-03-02T15:30

2021-03-02T15:30

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

уфа

происшествия

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УФА, 2 мар – РИА Новости. Следственные органы Башкирии завершили расследование дела бывшего охранника коррекционной школы в Уфе, которого обвиняют в изнасиловании двух учениц, он признался в содеянном, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Башкирии."Обвиняемый признал вину... После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.В конце сентября был задержан 57-летний сотрудник частной охранной организации, работавший в уфимской коррекционной школе-интернате №28 для незрячих и слабослышащих. Мужчину арестовали по подозрению в изнасиловании двух воспитанниц интерната 13 и 14 лет. Девочки рассказали о случившемся директору учреждения, который обратился в правоохранительные органы. В настоящее время расследование дела завершено.

https://ria.ru/20210228/rassledovanie-1599276759.html

республика башкортостан

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия