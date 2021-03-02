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Парламентарий назвал Италию лучшим другом России в ЕС
Парламентарий назвал Италию лучшим другом России в ЕС
Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли назвал Италию самым близким партнером России в Евросоюзе. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T21:09
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли назвал Италию самым близким партнером России в Евросоюзе."У нас не всегда одинаковое видение, но мы находим способы договориться и сблизить наши позиции, если это действительно важно", — сказал Петрочелли в ходе онлайн-общения со студентами МГИМО.По его словам, в Италии существует своеобразный консенсус среди всех представителей политического спектра, что применение санкций не должно быть целью само по себе, а ограничительные меры не должны вредить взаимоотношениям гражданских обществ стран."Я считаю, что Италия — лучший друг России в рамках Европейского союза", — заключил парламентарий.
https://radiosputnik.ria.ru/20210301/sv-1599486728.html
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россия, мгимо, евросоюз, италия

Парламентарий назвал Италию лучшим другом России в ЕС

21:09 02.03.2021 (обновлено: 23:55 02.03.2021)
 
© Фото : Manfred HeydeЗдание парламента Италии
Здание парламента Италии - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Manfred Heyde
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Председатель постоянной комиссии сената Италии по иностранным делам и миграции Вито Петрочелли назвал Италию самым близким партнером России в Евросоюзе.
"У нас не всегда одинаковое видение, но мы находим способы договориться и сблизить наши позиции, если это действительно важно", — сказал Петрочелли в ходе онлайн-общения со студентами МГИМО.
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По его словам, в Италии существует своеобразный консенсус среди всех представителей политического спектра, что применение санкций не должно быть целью само по себе, а ограничительные меры не должны вредить взаимоотношениям гражданских обществ стран.
"Я считаю, что Италия — лучший друг России в рамках Европейского союза", — заключил парламентарий.
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