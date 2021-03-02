https://ria.ru/20210302/iersinioz-1599601258.html

Иерсиниоз: симптомы, лечение и профилактика

Иерсиниоз: симптомы, лечение и профилактика

Иерсиниоз – острое инфекционное заболевание из группы зоонозов (инфекционные и паразитарные заболевания, общие для позвоночных животных и человека), вызываемое... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:06

2021-03-02T15:06

2021-03-02T15:08

бактерии

еда

справки

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Иерсиниоз – острое инфекционное заболевание из группы зоонозов (инфекционные и паразитарные заболевания, общие для позвоночных животных и человека), вызываемое бактериями Yersinia enterocolitica, относящимися к энтеробактериям. Характеризуется преимущественно поражением желудочно-кишечного тракта с тенденцией к поражению других органов и систем.Источник возбудителя – главным образом синантропные и дикие грызуны, а также свиньи, крупный рогатый скот, собаки, кошки и др., иногда больной человек или носитель. Бактерии размножаются в почве, воде, пищевых продуктах. Механизм передачи иерсиниоза – фекально-оральный. Заражение обычно происходит при употреблении овощей, загрязненных выделениями и используемых без термической обработки (салаты из капусты и моркови, винегреты и др.), иногда – молочных продуктов. Инкубационный период составляет 1-6 дней.Различают следующие клинические формы иерсиниоза: гастроинтестинальную, абдоминальную, генерализованную и вторично-очаговую. Всем формам иерсиниоза присущи некоторые общие клинические признаки: острое начало, лихорадка, интоксикация, боли в животе, расстройство стула, высыпания на коже, боли в суставах и мышцах, увеличение периферических лимфатических узлов и печени, склонность к волнообразному течению с обострениями и рецидивами. Течение болезни может быть острым (до трех месяцев), затяжным (до шести месяцев), хроническим (более шести месяцев).Гастроинтестинальная форма является преобладающей у взрослых. Начало обычно острое, в отдельных случаях подострое или постепенное. Появляются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта и признаки интоксикации. Больных беспокоят боли в животе различной интенсивности, периодические или схваткообразные, отмечаются тошнота, повторная рвота, вздутие живота. Стул жидкий с резким неприятным запахом, изредка с примесью слизи, крови. Частота стула варьирует от четырех-пяти до 15-20 раз в сутки. В некоторых случаях отмечаются легкие катаральные явления (небольшая боль или першение в горле, насморк, редкий сухой кашель, охриплость голоса), которые предшествуют желудочно-кишечным расстройствам, а иногда сохраняются и на их фоне.Течение этой формы иерсиниоза обычно легкое или средней тяжести. Температура нормализуется к четвертому-пятому дню болезни, клиническое выздоровление наступает в большинстве случаев к концу первой недели. Редко заболевание протекает волнообразно и продолжительность увеличивается до трех-четырех недель. Обострения и рецидивы редки. Возможно стертое течение без интоксикации, с нормальной или субфебрильной температурой, с незначительными, кратковременными болями в животе или без болей; стул два-три раза в сутки. Очень тяжелое течение с выраженной интоксикацией, температурой до 40°, резким обезвоживанием встречается редкоАбдоминальная форма (аппендикулярная, псевдоаппендикулярная) форма чаще наблюдается у детей. Начальные проявления могут быть такими же, как при гастроинтестинальной форме: лихорадка, интоксикация, умеренные боли в животе, тошнота, рвота, учащенный жидкий стул, иногда и катаральные явления. Через один-три дня рвота и понос прекращаются, но появляются (или усиливаются) боли в правой подвоздошной области или вокруг пупка. У половины больных при абдоминальной форме отмечается сыпь на коже, иногда увеличиваются периферические лимфатические узлы, появляются боли в мышцах и суставах, увеличивается печеньПродолжительность этой формы обычно три-четыре недели.Абдоминальная и гастроинтестинальная формы могут перейти в генерализованную. Наиболее частыми ранними проявлениями болезни бывают озноб, головная боль, головокружение, боль при движении глазных яблок, слабость, снижение аппетита, ломота в мышцах, лихорадка в сочетании с катаральными явлениями (боль в горле, заложенность носа, сухой кашель). У половины больных стул учащается до два-три раз в день, испражнения кашицеобразные или жидкие, без примесей; реже наблюдается рвота (один-два раза в день). Характерны отвращение к еде, неприятный вкус, горечь и сухость во рту, утрата вкусовых ощущений.Одним из наиболее частых симптомов при генерализованной форме является сыпь. Чаще всего высыпания на коже появляются на второй-третий день от начала болезни, но возможны в сроки от нескольких часов до конца второй недели. Они располагаются на груди, животе, спине, руках и ногах; характерна локализация сыпи на ладонях и подошвах, при этом больные ощущают жжение (иногда независимо от наличия сыпи), возникают отечность и гиперемия кожи. Нередко высыпания локализуются на лице, могут группироваться вокруг коленных, локтевых, голеностопных, плечевых суставов. Почти у половины больных отмечается легкий зуд кожиДлительность периода высыпания чаще всего составляет один-четыре дня, но сыпь может быть эфемерной или сохраняться в течение одной-двух недель. Вторым по частоте симптомом является поражение суставов. Поражаются коленные, плечевые, голеностопные, лучезапястные, межфаланговые суставы. Боли возникают в нескольких суставах сразу. Возможны артриты, особенно мелких суставов, появляются различной интенсивности боли в мышцах спины, ног, шеи, в пятках и подошвах при ходьбе.Вторично очаговая форма не является самостоятельной, а может развиться после любой из описанных форм иерсиниоза. При этом заболевание может протекать субклинически (скрыто), либо первые проявления иерсиниоза (например, гастроэнтерит) и возникшие затем очаговые поражения бывают отделены друг от друга длительным периодом, в течение которого самочувствие остается хорошим. В этих случаях первым выраженным клиническим проявлением болезни служит поражение какого-либо органа (сердца, печени, сустава, мозговых оболочек). Диагноз устанавливают на основе бактериологических (посевы) и серологических (определение антигенов и антител) исследований.При отсутствии сопутствующих заболеваний, в случаях легкого и стертого течения иерсиниоза, больные могут лечиться на дому врачом-инфекционистом. В основе – патогенетическая и этиотропная терапия, направленная на дезинтоксикацию, восстановление водноэлектролитных потерь, нормального состава крови, подавление возбудителя. В основе профилактики болезни – соблюдение санитарных правил на предприятиях общественного питания, технологии приготовления и периодов хранения пищевых продуктов (овощей, фруктов и т.п.). Своевременное выявление заболевших и носителей иерсиниоза, дезинфекция помещений. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бактерии, еда, справки