https://ria.ru/20210302/gatilov-1599620142.html

Российский постпред раскритиковал докладчиков ООН по ситуации с Навальным

Российский постпред раскритиковал докладчиков ООН по ситуации с Навальным

Заявления спецдокладчиков ООН по внесудебным казням и свободе слова по ситуации с Алексеем Навальным демонстрируют некомпетентный подход, заявил постпред России РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:22

2021-03-02T16:22

2021-03-02T16:22

мария захарова

геннадий гатилов

организация по запрещению химического оружия

швеция

москва

оон

берлин (город)

в мире

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Заявления спецдокладчиков ООН по внесудебным казням и свободе слова по ситуации с Алексеем Навальным демонстрируют некомпетентный подход, заявил постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.В понедельник спецдокладчики Аньес Калламар и Ирен Хан заявили, что считают Россию ответственной за "отравление" Навального в 2020 году, и назвали это "покушением на убийство"."Специальные докладчики ООН Аньес Калламар и Ирен Хан дошли до использования непроверенных данных, давая юридические рекомендации, выходящие за рамки их мандата, вмешиваясь в дела, которые не имеют ничего общего с проблемами, с которыми СПЧ ООН и его механизмы имеют дело", - написал Гатилов в своем Twitter.Он добавил, что спецдокладчики ООН вновь продемонстрировали предвзятый и некомпетентный подход к своим мандатам."Не имея никакого отношения к химии, они вмешиваются в компетенцию Организации по запрещению химического оружия. Ничего не зная о проблематике, они манипулируют фактами и выносят суждения", - отметил Гатилов.Калламар ранее на пресс-конференции не смогла назвать журналистам химическую формулу вещества, обнаруженного западными лабораториями в организме Навального, и которое, согласно данным ОЗХО, якобы использовалось при его "отравлении".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления спецдокладчиков, ранее выразила надежду, что заявления спецдокладчиков сподвигнут партнеров "к прекращению дезинформационной кампании и началу совместной работы, которая должна вестись прозрачно и на законной основе".Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599616322.html

https://ria.ru/20210302/gaz-1599527120.html

https://ria.ru/20210301/novichok-1599504152.html

швеция

москва

берлин (город)

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