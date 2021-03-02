47-я Научная сессия ЦНИИГ "Гастроэнтерология в меняющейся реальности"
4-5 марта в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет 47-я Научная сессия ЦНИИГ "Гастроэнтерология в меняющейся реальности" в онлайн-формате.
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Участники:
- ведущие российские и международные эксперты.
Мероприятие посвящено осмыслению влияния микромира на здоровье человека и его болезни в постоянно меняющихся условиях окружающей среды.
В рамках мероприятия состоятся симпозиумы и круглые столы по актуальным вопросам гастроэнтерологии, эндоскопический преконгресс-курс, консенсус по раку желудка, а также специальные заседания, посвященные мультидисциплинарному взаимодействию специалистов в лечении новой коронавирусной инфекции.
Подробная информация и регистрация на официальном сайте
Трансляция мероприятия на портале
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ведущие российские и международные эксперты.
Мероприятие посвящено осмыслению влияния микромира на здоровье человека и его болезни в постоянно меняющихся условиях окружающей среды.
В рамках мероприятия состоятся симпозиумы и круглые столы по актуальным вопросам гастроэнтерологии, эндоскопический преконгресс-курс, консенсус по раку желудка, а также специальные заседания, посвященные мультидисциплинарному взаимодействию специалистов в лечении новой коронавирусной инфекции.
Подробная информация и регистрация на официальном сайте
Трансляция мероприятия на портале
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru