https://ria.ru/20210302/gastroenterologiya-1599649089.html

47-я Научная сессия ЦНИИГ "Гастроэнтерология в меняющейся реальности"

47-я Научная сессия ЦНИИГ "Гастроэнтерология в меняющейся реальности"

4-5 марта в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет 47-я Научная сессия ЦНИИГ "Гастроэнтерология в меняющейся реальности" в онлайн-формате.

2021-03-02T18:41

2021-03-02T18:41

2021-03-02T18:41

анонсы

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Задать вопросУчастники:- ведущие российские и международные эксперты.Мероприятие посвящено осмыслению влияния микромира на здоровье человека и его болезни в постоянно меняющихся условиях окружающей среды.В рамках мероприятия состоятся симпозиумы и круглые столы по актуальным вопросам гастроэнтерологии, эндоскопический преконгресс-курс, консенсус по раку желудка, а также специальные заседания, посвященные мультидисциплинарному взаимодействию специалистов в лечении новой коронавирусной инфекции.Подробная информация и регистрация на официальном сайтеТрансляция мероприятия на порталеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы