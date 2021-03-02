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47-я Научная сессия ЦНИИГ "Гастроэнтерология в меняющейся реальности"
47-я Научная сессия ЦНИИГ "Гастроэнтерология в меняющейся реальности"
4-5 марта в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет 47-я Научная сессия ЦНИИГ "Гастроэнтерология в меняющейся реальности" в онлайн-формате.
2021-03-02T18:41
2021-03-02T18:41
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Задать вопросУчастники:- ведущие российские и&nbsp;международные эксперты.Мероприятие посвящено осмыслению влияния микромира на здоровье человека и его болезни в постоянно меняющихся условиях окружающей среды.В рамках мероприятия состоятся симпозиумы и круглые столы по актуальным вопросам гастроэнтерологии, эндоскопический преконгресс-курс, консенсус по раку желудка, а также специальные заседания, посвященные мультидисциплинарному взаимодействию специалистов в лечении новой коронавирусной инфекции.Подробная информация и&nbsp;регистрация на&nbsp;официальном сайтеТрансляция мероприятия на&nbsp;порталеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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47-я Научная сессия ЦНИИГ "Гастроэнтерология в меняющейся реальности"

18:41 02.03.2021
 
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4-5 марта в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет 47-я Научная сессия ЦНИИГ "Гастроэнтерология в меняющейся реальности" в онлайн-формате.
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Участники:
- ведущие российские и международные эксперты.

Мероприятие посвящено осмыслению влияния микромира на здоровье человека и его болезни в постоянно меняющихся условиях окружающей среды.
В рамках мероприятия состоятся симпозиумы и круглые столы по актуальным вопросам гастроэнтерологии, эндоскопический преконгресс-курс, консенсус по раку желудка, а также специальные заседания, посвященные мультидисциплинарному взаимодействию специалистов в лечении новой коронавирусной инфекции.

Подробная информация и регистрация на официальном сайте
Трансляция мероприятия на портале

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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