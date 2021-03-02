https://ria.ru/20210302/fond-1599486041.html

"Случайно получилось": непредсказуемый поворот в жизни бывшего наркомана

"Случайно получилось": непредсказуемый поворот в жизни бывшего наркомана

Денис Рябов из Екатеринбурга помогает социализироваться отсидевшим за решеткой, кормит и дает крышу над головой бездомным. Чтобы открыть фонд, ему пришлось... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T08:00

2021-03-02T08:00

2021-03-02T08:01

благотворительность

екатеринбург

семья

бездомные

общество

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Денис Рябов из Екатеринбурга помогает социализироваться отсидевшим за решеткой, кормит и дает крышу над головой бездомным. Чтобы открыть фонд, ему пришлось влезть в долги. А потом стали помогать чиновники, полицейские и просто неравнодушные люди. Когда-то Денис и сам страдал от зависимостей. Теперь же протягивает руку тем, от кого все отвернулись. Сейчас он бьется за дом, где живут подопечные: зданию грозит снос, и люди могут снова оказаться на улице."Тянет на приключения"Юность 35-летний Денис вспоминает без особого энтузиазма: часто пропускал уроки, рано попробовал алкоголь. "Рос в обычной семье. Мама — продавец, папа — таксист. Они вкалывали круглые сутки, я фактически был предоставлен сам себе. С четырнадцати начал пить, а после армии добавились и наркотики".Он кочевал с одной работы на другую. В двадцать два женился, родился сын. Удалось на время завязать, но продержался Денис недолго. "Как выпиваю, тянет на приключения. Жена бросила меня, сыну тогда было пять лет". Но родители не теряли надежду: убедили пройти реабилитацию в январе 2016-го. На восстановление потребовалось восемь месяцев. "С тех пор не пил ничего крепче кофе".Первое время после лечения Денис занимался грузоперевозками. О том, чтобы кому-то помогать, мыслей не было. "Получилось случайно. Встретился с другом, с которым познакомились в клинике. Слово за слово — решили открыть фонд. Начального капитала не было: взяли кредит, арендовали дом в частном секторе под Екатеринбургом".Через какое-то время приятель Дениса оставил благотворительность по семейным обстоятельствам. "Теперь вся ответственность на мне. Через год после открытия перебрались на новое место, поскольку попался недобросовестный арендодатель. Сейчас находимся в поселке Исток у моей бабушки. Она в последнее время у тети, дом пустовал. Когда в семье узнали о сложностях, предоставили жилье без вопросов"."Нынче морозы крепкие"В доме, которому больше ста лет, три комнаты. Там могут одновременно проживать до двадцати человек. Через фонд прошли порядка ста пятидесяти, в том числе бездомные и бывшие зэки. Проблемы с алкоголем практически у каждого. "Две просторные комнаты занимают подопечные. Третья служит мне и спальней, и кухней, и кабинетом. У нас, кстати, везде камеры: слежу за порядком на всякий случай".Новеньких отправляют в "комнату номер один". Если человек ведет себя прилично и не нарушает два главных правила — не приходит домой в нетрезвом виде и не употребляет алкоголь при других — его переводят в "комнату номер два". Там есть ванная, туалет, стиральная машинка и кабельное ТВ. В первой — только телевизор.Правда, на путь исправления встают единицы. Статистику вести не надо — Рябов помнит каждого. "С полицией и соцзащитой контакт налажен, чуть что — людей отправляют ко мне. Так было с Анатолием: отсидел за кражу, его прямиком с участка сюда. Пробыл у нас полгода, потом познакомился с девушкой в соцсетях. В итоге они вместе, работают, говорят, счастливы, — вспоминает Денис. — И семьи здесь образуются. Так, Данис встретил Елену. Ухаживал полгода почти, ходил по пятам: она вещи стирать, он тут же воду несет. А затем они перебрались в Краснодарский край. Елена устроилась кассиром, Данис — грузчиком. Когда созванивался в последний раз с ними, ждали ребенка"."Или сидел, или пил"Большинство надолго не задерживаются, уходят, сославшись на то, что "не хватает свободы". "Я никого целенаправленно не ищу, силой не заставишь человека измениться. К этому каждый должен прийти сам".Хотя есть и такие, кто задерживается на год и больше. "К примеру, Олег. Его отправили к нам из соцзащиты города Березовский Свердловской области. Он дважды сидел за убийство — все по пьяни. За решеткой провел не меньше двадцати лет. До колонии работал где придется. А в тюрьме — в швейном цехе, — рассказывает Рябов. — Я решил помочь ему с оформлением пенсии. За 62 года жизни у него всего шесть лет стажа. Олег или сидел, или пил. Известно о нем немного, честно говоря. Да и мы стараемся не ворошить прошлое".Олег, по словам собеседника, не производит впечатление человека с богатым криминальным прошлым. "Открытый, доброжелательный, много шутит и смеется. В общем, душа компании. У него ответственная миссия — смотрит за хозяйством. У нас ведь и огород есть, и живность: шесть собак, двадцать кур, четыре поросенка. Олег с работой справляется лучше всех". Рябов хочет когда-нибудь открыть ферму: "Забота о животных формирует ответственность. Как человек о себе позаботится, если за поросенком уследить не в состоянии?"Подопечные, которые по состоянию здоровья не могут устроиться на работу, остаются дома: одни убирают, другие готовят. Сам Денис вместе с "воспитанниками" трудится на стройке. "Зарплаты у тех, кто следит за домом, нет. Я всегда подхожу и интересуюсь, кому что надо. Просят, как правило, немного: сигареты, что-то из одежды".Женщины здесь появляются редко. "Если приходят, то ненадолго. Мы стараемся все организовать так, чтобы человек не сидел без дела. Женщин никто на работу не гонит. На них обычно хлопоты по дому. Помощники-мужчины рядом, часть забот и на их плечи можно переложить. Но почему-то не каждая готова. А ведь труд — всему голова. Важно, чтобы хоть какая-то цель была. Иначе есть риск снова скатиться".Внутренние конфликты, заверяет Денис, большая редкость. "Для тех, кто пытается выбить других из колеи, путь один — на выход. Некоторые заявляются и думают, что им все должны. Сами при этом палец о палец не ударили"."Никто не отозвался"На жизнеобеспечение фонда в месяц уходит больше пятидесяти тысяч рублей. "Конечно, есть благотворители. Например, в храмах устраивают акции: люди приносят вещи, затем их нам передают. Если не по размеру, возвращаем обратно. С одеждой помогают и в соцзащите, — перечисляет Рябов. — Деньги никогда не беру. Уж лучше продуктами или хозтоварами". Денис планирует расширяться — рядом пустует дом. Однако к решительным действиям пока не приступил, поскольку здание планируют снести. "Нас же просят съехать к 2024-му, мы попали в программу по расселению из ветхого жилья. Уже обращался в горадминистрацию с просьбой, чтобы нас не трогали. Буду и дальше биться. Дом только с виду дряхлый — там еще жить и жить!" Накопить на строительство собственных квадратных метров не по силам. В то, что найдется меценат, Денису верится с трудом: "Когда мы только запустились, направили кучу писем в разные крупные предприятия с просьбой о помощи для постояльцев. Никто не отозвался". Рябов не уверен, что сможет спасти бабушкин дом от сноса. Но дело жизни бросать в любом случае не собирается.

https://ria.ru/20201030/bezdomnye-1581218577.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительность, екатеринбург, семья, бездомные, общество