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https://ria.ru/20210302/faberzhe-1599560877.html
Эрмитаж расширил выставку произведений Фаберже, показав и подделки
Эрмитаж расширил выставку произведений Фаберже, показав и подделки
Государственный Эрмитаж открыл на выставке "Фаберже ‒ ювелир Императорского двора" две дополнительные витрины, где представлены как подделки работ Фаберже, так... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:15
2021-03-02T11:15
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
выставки
музеи
фаберже
михаил пиотровский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж открыл на выставке "Фаберже ‒ ювелир Императорского двора" две дополнительные витрины, где представлены как подделки работ Фаберже, так и экспонаты, чья подлинность вызывает сомнения, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме Пиотровскому, что на этой выставке вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки. После этого Эрмитаж поручил экспертам провести лабораторные исследования новых экспонатов с разрешения их владельца.По словам Пиотровского, которые приведены в каталоге выставки "Фаберже – ювелир Императорского двора", массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена."Мы открыли вчера две витрины дополнительно на выставке Фаберже – это точные юридические подделки (произведений) Фаберже и вещи, которые вызывают сомнения. Этой витриной мы хотели подчеркнуть важность выставок как научного исследования", - сказал Пиотровский, открывая во вторник онлайн-конференцию "Ювелирное искусство и материальная культура".Выставка "Фаберже – ювелир Императорского двора" открылась в Государственном Эрмитаже в конце ноября и будет работать до 14 марта. Здесь представлены экспонаты из коллекций Эрмитажа, музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), государственных музеев-заповедников "Петергоф" и "Павловск", Русского национального музея (Москва), а также музея христианской культуры (Санкт-Петербург).Петер Карл Густавович Фаберже родился в Санкт-Петербурге в 1846 году. С 1866 года он на протяжении 15 лет посещал Галерею драгоценностей Императорского Эрмитажа, изучая и реставрируя ювелирные изделия старых мастеров. В 1885 году он получил звание "поставщик двора его императорского величества", одновременно началась и знаменитая серия пасхальных яиц. В 1910 году Фаберже был присвоен титул придворного ювелира Императорского двора.
https://ria.ru/20210217/faberzhe-1597882640.html
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новости культуры, государственный эрмитаж, выставки, музеи, фаберже, михаил пиотровский

Эрмитаж расширил выставку произведений Фаберже, показав и подделки

11:15 02.03.2021
 
© Фото : Государственный ЭрмитажЭкспонат выставки "Фаберже – ювелир Императорского двора" в Эрмитаже
Экспонат выставки Фаберже – ювелир Императорского двора в Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Государственный Эрмитаж
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Государственный Эрмитаж открыл на выставке "Фаберже ‒ ювелир Императорского двора" две дополнительные витрины, где представлены как подделки работ Фаберже, так и экспонаты, чья подлинность вызывает сомнения, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме Пиотровскому, что на этой выставке вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки. После этого Эрмитаж поручил экспертам провести лабораторные исследования новых экспонатов с разрешения их владельца.
Экспонат выставки Фаберже – ювелир Императорского двора в Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 17:14Культура
Эрмитаж ответил на сообщения о подделках на выставке Фаберже
По словам Пиотровского, которые приведены в каталоге выставки "Фаберже – ювелир Императорского двора", массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена.
"Мы открыли вчера две витрины дополнительно на выставке Фаберже – это точные юридические подделки (произведений) Фаберже и вещи, которые вызывают сомнения. Этой витриной мы хотели подчеркнуть важность выставок как научного исследования", - сказал Пиотровский, открывая во вторник онлайн-конференцию "Ювелирное искусство и материальная культура".
© Фото : Государственный ЭрмитажЭкспонат выставки "Фаберже – ювелир Императорского двора" в Эрмитаже
Экспонат выставки Фаберже – ювелир Императорского двора в Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Государственный Эрмитаж
Экспонат выставки "Фаберже – ювелир Императорского двора" в Эрмитаже
Выставка "Фаберже – ювелир Императорского двора" открылась в Государственном Эрмитаже в конце ноября и будет работать до 14 марта. Здесь представлены экспонаты из коллекций Эрмитажа, музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), государственных музеев-заповедников "Петергоф" и "Павловск", Русского национального музея (Москва), а также музея христианской культуры (Санкт-Петербург).
Петер Карл Густавович Фаберже родился в Санкт-Петербурге в 1846 году. С 1866 года он на протяжении 15 лет посещал Галерею драгоценностей Императорского Эрмитажа, изучая и реставрируя ювелирные изделия старых мастеров. В 1885 году он получил звание "поставщик двора его императорского величества", одновременно началась и знаменитая серия пасхальных яиц. В 1910 году Фаберже был присвоен титул придворного ювелира Императорского двора.
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КультураНовости культурыГосударственный ЭрмитажВыставкиМузеиФабержеМихаил Пиотровский
 
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