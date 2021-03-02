https://ria.ru/20210302/evrovidenie-1599545641.html

Представителя России на Евровидении выберут зрители

Представителя России на Евровидении выберут зрители

Исполнитель и песня, которые представят Россию на "Евровидении - 2021", будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:01

2021-03-02T10:01

2021-03-02T13:40

шоу-бизнес

юрий аксюта

культура

россия

первый канал (телеканал)

евровидение

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Исполнитель и песня, которые представят Россию на "Евровидении - 2021", будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования, сообщили в пресс-службе Первого канала."Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе "Евровидение" в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала", - говорится в пресс-релизе.Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт, как напомнили на Первом канале, 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале "Евровидения" в Youtube за всю историю."Есть два равноценных способа выбора участника на конкурс "Евровидение". Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно, как, например, голландский телеканал в 2019 году выбрал Дункана Лоуренса, ставшего победителем конкурса. Во-вторых, вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители. Яркий пример – шведский "Мелодифестивален". В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям "Евровидения", - сказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, слова которого цитирует пресс-релиз.

https://ria.ru/20210301/littlebig-1599387614.html

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шоу-бизнес, юрий аксюта, россия, первый канал (телеканал), евровидение