https://ria.ru/20210302/ekonomzona-1599607229.html
Руденя: дан старт созданию ОЭЗ "Эммаусс" под Тверью
Руденя: дан старт созданию ОЭЗ "Эммаусс" под Тверью
Власти Тверской области дали старт проекту развития особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Эммаусс", сообщает пресс–служба... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:20
2021-03-02T15:20
2021-03-02T15:20
тверская область
игорь руденя
тверская область
тверь
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ТВЕРЬ, 2 мар – РИА Новости. Власти Тверской области дали старт проекту развития особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Эммаусс", сообщает пресс–служба областного правительства."Мы начинаем поэтапно двигаться в развитии новой экономической зоны региона. В том числе на площадке ОЭЗ планируем разместить производство продуктов питания", – сообщил журналистам губернатор области Игорь Руденя после заседания регионального правительства, на котором обсуждался вопрос развития ОЭЗ "Эммаус".Пресс-служба отмечает, что земли на территории ОЭЗ "Эммаусса" под Тверью находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении ряда условий. Для резидентов "Эммаусса" предусмотрены льготы: сниженный налог на прибыль, освобождение от земельного налога на срок до пяти лет, от налога на имущество организаций – на 10 лет, на такой же период – пониженный транспортный налог. Также инвесторам предоставят необходимую для развития инфраструктуру, которую обеспечат за счет бюджетных инвестиций.Разработана концепция ОЭЗ, проект планировки территории, где будут действовать производственные, торгово-выставочные площадки, зоны рекреации, логистики и другие. "Эммаусс" будет развиваться поэтапно. На первом этапе на площади около 140 гектаров создадут готовые для производственной и торгово-выставочной деятельности объекты, таможенный терминал, административный корпус. Общая же площадь участков с учетом перспективного плана развития ОЭЗ составит свыше 1,6 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20210223/tver-1598667885.html
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игорь руденя, тверская область, тверь
ТВЕРЬ, 2 мар – РИА Новости.
Власти Тверской области
дали старт проекту развития особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Эммаусс", сообщает пресс–служба областного правительства.
"Мы начинаем поэтапно двигаться в развитии новой экономической зоны региона. В том числе на площадке ОЭЗ планируем разместить производство продуктов питания", – сообщил журналистам губернатор области Игорь Руденя
после заседания регионального правительства, на котором обсуждался вопрос развития ОЭЗ "Эммаус".
Пресс-служба отмечает, что земли на территории ОЭЗ "Эммаусса" под Тверью
находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении ряда условий.
Для резидентов "Эммаусса" предусмотрены льготы: сниженный налог на прибыль, освобождение от земельного налога на срок до пяти лет, от налога на имущество организаций – на 10 лет, на такой же период – пониженный транспортный налог. Также инвесторам предоставят необходимую для развития инфраструктуру, которую обеспечат за счет бюджетных инвестиций.
Разработана концепция ОЭЗ, проект планировки территории, где будут действовать производственные, торгово-выставочные площадки, зоны рекреации, логистики и другие.
"Эммаусс" будет развиваться поэтапно. На первом этапе на площади около 140 гектаров создадут готовые для производственной и торгово-выставочной деятельности объекты, таможенный терминал, административный корпус. Общая же площадь участков с учетом перспективного плана развития ОЭЗ составит свыше 1,6 тысяч гектаров.