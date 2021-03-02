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Инвесторы TON потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов
Инвесторы TON потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов
Инвесторы фонда Da Vinci Capital отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc., пишет Forbes со ссылкой на источник, РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:34
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Инвесторы фонда Da Vinci Capital отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc., пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к фонду.В документе содержится требование компенсировать ущерб в размере около 100 миллионов долларов за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Как отмечает издание, это уведомление стало "последним предупреждением". В случае отказа от компенсации инвесторы в течение двух недель намерены подать судебный иск в Лондон.По информации других источников издания, Telegram получил соответствующее письмо, однако сумма требований в нем — 20 миллионов долларов.Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке проекта TON c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019-го компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Но в октябре SEC заявила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон. Ведомство потребовало, чтобы суд наложил штраф на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc, а также взыскал полученные ими средства в пользу государства.Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США, а именно до 30 апреля. Однако американский суд отказал компании в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям, в итоге фирма предложила инвесторам получить возмещение в размере 72 процентов первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска TON. В начале мая 2020 года Telegram отказалась от варианта возместить инвесторам из Соединенных Штатов 110 процентов их первоначальных инвестиций, а затем вовсе объявила о закрытии проекта.
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telegram (приложение), павел дуров, лондон, сша, технологии, экономика

Инвесторы TON потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов

09:34 02.03.2021 (обновлено: 13:29 02.03.2021)
 
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Инвесторы фонда Da Vinci Capital отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc., пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к фонду.
В документе содержится требование компенсировать ущерб в размере около 100 миллионов долларов за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Как отмечает издание, это уведомление стало "последним предупреждением". В случае отказа от компенсации инвесторы в течение двух недель намерены подать судебный иск в Лондон.
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По информации других источников издания, Telegram получил соответствующее письмо, однако сумма требований в нем — 20 миллионов долларов.
Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке проекта TON c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019-го компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Но в октябре SEC заявила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон. Ведомство потребовало, чтобы суд наложил штраф на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc, а также взыскал полученные ими средства в пользу государства.
Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США, а именно до 30 апреля. Однако американский суд отказал компании в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям, в итоге фирма предложила инвесторам получить возмещение в размере 72 процентов первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска TON. В начале мая 2020 года Telegram отказалась от варианта возместить инвесторам из Соединенных Штатов 110 процентов их первоначальных инвестиций, а затем вовсе объявила о закрытии проекта.
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