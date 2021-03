https://ria.ru/20210302/durov-1599543015.html

Инвесторы TON потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов

Инвесторы TON потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов

Инвесторы фонда Da Vinci Capital отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc., пишет Forbes со ссылкой на источник, РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:34

2021-03-02T09:34

2021-03-02T13:29

telegram (приложение)

павел дуров

лондон

сша

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_524ff0d56ab459245cddb906a2fb289e.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Инвесторы фонда Da Vinci Capital отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc., пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к фонду.В документе содержится требование компенсировать ущерб в размере около 100 миллионов долларов за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Как отмечает издание, это уведомление стало "последним предупреждением". В случае отказа от компенсации инвесторы в течение двух недель намерены подать судебный иск в Лондон.По информации других источников издания, Telegram получил соответствующее письмо, однако сумма требований в нем — 20 миллионов долларов.Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке проекта TON c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019-го компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Но в октябре SEC заявила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон. Ведомство потребовало, чтобы суд наложил штраф на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc, а также взыскал полученные ими средства в пользу государства.Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США, а именно до 30 апреля. Однако американский суд отказал компании в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям, в итоге фирма предложила инвесторам получить возмещение в размере 72 процентов первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска TON. В начале мая 2020 года Telegram отказалась от варианта возместить инвесторам из Соединенных Штатов 110 процентов их первоначальных инвестиций, а затем вовсе объявила о закрытии проекта.

https://ria.ru/20210211/reklama-1597073793.html

https://ria.ru/20210129/telegram-1595142056.html

лондон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), павел дуров, лондон, сша, технологии, экономика