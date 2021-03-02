https://ria.ru/20210302/dtp-1599636259.html
На востоке Москвы водитель сбил двух пешеходов
На востоке Москвы водитель сбил двух пешеходов
Двое мужчин госпитализированы после наезда на них легкового автомобиля в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:35
2021-03-02T17:35
2021-03-02T18:31
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Двое мужчин госпитализированы после наезда на них легкового автомобиля в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД."Лосиноостровская, автомобиль KIA совершил наезд на двух мужчин, двух пешеходов, они госпитализированы", — сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210228/voditel-1599323930.html
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гумвд, москва, происшествия