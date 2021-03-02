https://ria.ru/20210302/dtp-1599636259.html

На востоке Москвы водитель сбил двух пешеходов

На востоке Москвы водитель сбил двух пешеходов

Двое мужчин госпитализированы после наезда на них легкового автомобиля в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:35

2021-03-02T17:35

2021-03-02T18:31

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Двое мужчин госпитализированы после наезда на них легкового автомобиля в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД."Лосиноостровская, автомобиль KIA совершил наезд на двух мужчин, двух пешеходов, они госпитализированы", — сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210228/voditel-1599323930.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия