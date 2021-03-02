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Дружинники в Подмосковье помогли задержать 1,5 тысячи нарушителей
Дружинники в Подмосковье помогли задержать 1,5 тысячи нарушителей
По итогам прошлого года в Московской области народные дружинники помогли правоохранителям задержать 1,5 тысячи правонарушителей. Об этом сообщил телеканал "360" РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T20:00
2021-03-02T20:00
2021-03-02T20:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. По итогам прошлого года в Московской области народные дружинники помогли правоохранителям задержать 1,5 тысячи правонарушителей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Подмосковья.Всего на территории региона сформировано свыше 120 народных добровольных дружин, в составе которых числится порядка четырех тысяч добровольцев.Они помогают сотрудникам полиции в охране общественного порядка, участвуют в проверках неблагополучных семей и рейдах по выявлению контрафактного алкоголя."Деятельность народных дружин является не только поддержкой для правоохранительных органов, но и залогом спокойствия и благополучия жизни граждан нашего региона", – подчеркнул зампред подмосковного правительства – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.Он поблагодарил дружинников за их безвозмездную помощь и общественно полезную работу.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
По итогам прошлого года в Московской области народные дружинники помогли правоохранителям задержать 1,5 тысячи правонарушителей. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Всего на территории региона сформировано свыше 120 народных добровольных дружин, в составе которых числится порядка четырех тысяч добровольцев.
Они помогают сотрудникам полиции в охране общественного порядка, участвуют в проверках неблагополучных семей и рейдах по выявлению контрафактного алкоголя.
"Деятельность народных дружин является не только поддержкой для правоохранительных органов, но и залогом спокойствия и благополучия жизни граждан нашего региона", – подчеркнул зампред подмосковного правительства – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
Он поблагодарил дружинников за их безвозмездную помощь и общественно полезную работу.