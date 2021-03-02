https://ria.ru/20210302/druzhina-1599659464.html

Дружинники в Подмосковье помогли задержать 1,5 тысячи нарушителей

Дружинники в Подмосковье помогли задержать 1,5 тысячи нарушителей

По итогам прошлого года в Московской области народные дружинники помогли правоохранителям задержать 1,5 тысячи правонарушителей. Об этом сообщил телеканал "360" РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T20:00

2021-03-02T20:00

2021-03-02T20:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. По итогам прошлого года в Московской области народные дружинники помогли правоохранителям задержать 1,5 тысячи правонарушителей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Подмосковья.Всего на территории региона сформировано свыше 120 народных добровольных дружин, в составе которых числится порядка четырех тысяч добровольцев.Они помогают сотрудникам полиции в охране общественного порядка, участвуют в проверках неблагополучных семей и рейдах по выявлению контрафактного алкоголя."Деятельность народных дружин является не только поддержкой для правоохранительных органов, но и залогом спокойствия и благополучия жизни граждан нашего региона", – подчеркнул зампред подмосковного правительства – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.Он поблагодарил дружинников за их безвозмездную помощь и общественно полезную работу.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)