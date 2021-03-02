https://ria.ru/20210302/diskriminatsiya-1599524887.html

Amazon обвинили в расовой дискриминации

Amazon обвинили в расовой дискриминации

Сотрудница американской компании Amazon Шарлотт Ньюман подала федеральный иск против онлайн-ритейлера в суд и обвинила руководство в расовой дискриминации,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T00:00

2021-03-02T00:00

2021-03-02T00:00

пол ньюман

amazon.com, inc.

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/24779/77/247797799_0:69:3001:1757_1920x0_80_0_0_4ed55c3cd421a1de1ea3173080d7e0ca.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудница американской компании Amazon Шарлотт Ньюман подала федеральный иск против онлайн-ритейлера в суд и обвинила руководство в расовой дискриминации, сообщает газета Seattle Times со ссылкой на судебный документ.По заявлениям Ньюман, руководство компании, в частности подразделения в Сиэттле, предвзято относится к темнокожим сотрудникам. Женщина рассказала о случаях, когда ей меньше платили за работу, чем ее белым коллегам с такими же навыками, а также якобы из-за расовых предубеждений отказывали темнокожим сотрудникам в продвижении по службе.Американка также выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах и насилии со стороны директора одного из подразделений.

https://ria.ru/20200603/1572379750.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пол ньюман, amazon.com, inc., сша, в мире