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Amazon обвинили в расовой дискриминации
Amazon обвинили в расовой дискриминации
Сотрудница американской компании Amazon Шарлотт Ньюман подала федеральный иск против онлайн-ритейлера в суд и обвинила руководство в расовой дискриминации,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T00:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудница американской компании Amazon Шарлотт Ньюман подала федеральный иск против онлайн-ритейлера в суд и обвинила руководство в расовой дискриминации, сообщает газета Seattle Times со ссылкой на судебный документ.По заявлениям Ньюман, руководство компании, в частности подразделения в Сиэттле, предвзято относится к темнокожим сотрудникам. Женщина рассказала о случаях, когда ей меньше платили за работу, чем ее белым коллегам с такими же навыками, а также якобы из-за расовых предубеждений отказывали темнокожим сотрудникам в продвижении по службе.Американка также выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах и насилии со стороны директора одного из подразделений.
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пол ньюман, amazon.com, inc., сша, в мире

Amazon обвинили в расовой дискриминации

00:00 02.03.2021
 
© РИА НовостиИнтернет-магазин Amazon.com
Интернет-магазин Amazon.com - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудница американской компании Amazon Шарлотт Ньюман подала федеральный иск против онлайн-ритейлера в суд и обвинила руководство в расовой дискриминации, сообщает газета Seattle Times со ссылкой на судебный документ.
По заявлениям Ньюман, руководство компании, в частности подразделения в Сиэттле, предвзято относится к темнокожим сотрудникам. Женщина рассказала о случаях, когда ей меньше платили за работу, чем ее белым коллегам с такими же навыками, а также якобы из-за расовых предубеждений отказывали темнокожим сотрудникам в продвижении по службе.
Американка также выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах и насилии со стороны директора одного из подразделений.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.06.2020
3 июня 2020, 06:13
Белый дом признал наличие в США системного расизма
 
Пол НьюманAmazon.com, Inc.СШАВ мире
 
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