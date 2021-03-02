https://ria.ru/20210302/diskriminatsiya-1599524887.html
Amazon обвинили в расовой дискриминации
Amazon обвинили в расовой дискриминации
Сотрудница американской компании Amazon Шарлотт Ньюман подала федеральный иск против онлайн-ритейлера в суд и обвинила руководство в расовой дискриминации,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T00:00
2021-03-02T00:00
2021-03-02T00:00
пол ньюман
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сша
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудница американской компании Amazon Шарлотт Ньюман подала федеральный иск против онлайн-ритейлера в суд и обвинила руководство в расовой дискриминации, сообщает газета Seattle Times со ссылкой на судебный документ.По заявлениям Ньюман, руководство компании, в частности подразделения в Сиэттле, предвзято относится к темнокожим сотрудникам. Женщина рассказала о случаях, когда ей меньше платили за работу, чем ее белым коллегам с такими же навыками, а также якобы из-за расовых предубеждений отказывали темнокожим сотрудникам в продвижении по службе.Американка также выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах и насилии со стороны директора одного из подразделений.
https://ria.ru/20200603/1572379750.html
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пол ньюман, amazon.com, inc., сша, в мире