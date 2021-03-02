https://ria.ru/20210302/clubhouse-1599576807.html

Песков назвал приглашение Путину в Clubhouse от Маска недоразумением

Песков назвал приглашение Путину в Clubhouse от Маска недоразумением

Кремль обращался к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску за разъяснениями по поводу предложения президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse, но их РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:46

2021-03-02T12:46

2021-03-02T12:48

clubhouse

илон маск

дмитрий песков

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кремль обращался к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску за разъяснениями по поводу предложения президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse, но их не получил, считает тему исчерпанной, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. Комментируя это предложение, Песков заявил, что в Кремле надеются в ближайшее время уточнить его детали. Впоследствии журналисты кремлевского пула РИА Новости спросили Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом России и не может ли предметом разговора стать космическая тематика, но глава компании SpaceX вопрос проигнорировал.

https://ria.ru/20210224/razblokirovka-1598724627.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, илон маск, дмитрий песков, владимир путин, технологии