Песков назвал приглашение Путину в Clubhouse от Маска недоразумением
12:46 02.03.2021 (обновлено: 12:48 02.03.2021)
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кремль обращался к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску за разъяснениями по поводу предложения президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse, но их не получил, считает тему исчерпанной, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. Комментируя это предложение, Песков заявил, что в Кремле надеются в ближайшее время уточнить его детали. Впоследствии журналисты кремлевского пула РИА Новости спросили Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом России и не может ли предметом разговора стать космическая тематика, но глава компании SpaceX вопрос проигнорировал.
"Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но или оно не имеет отношения к Илону Маску - мы не получили никакого ответа, поэтому, скорее всего, эта тему уже исчерпана", - сказал Песков журналистам.
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