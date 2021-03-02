https://ria.ru/20210302/boruvkov-1599544998.html

Экс-замглавы управления Минобороны дали 6,5 года колонии за махинации

Экс-замглавы управления Минобороны дали 6,5 года колонии за махинации

Бывший замглавы управления Минобороны РФ по конкурентным процедурам Александр Борувков осужден на 6,5 года колонии за махинации с госконтрактами на 650... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:54

2021-03-02T09:54

2021-03-02T09:54

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывший замглавы управления Минобороны РФ по конкурентным процедурам Александр Борувков осужден на 6,5 года колонии за махинации с госконтрактами на 650 миллионов рублей и взятку в 368 миллионов рублей, сообщает во вторник СК РФ."Решением Хамовнического районного суда Москвы Борувкову с учетом смягчающих обстоятельств – полного признания вины, изобличения других соучастников, частичного возмещения причиненного государству ущерба и наличия малолетних детей, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 368 миллионов рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного свыше 650 миллионов рублей", - говорится в релизе.

https://realty.ria.ru/20210219/mordoviya-1598194353.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия