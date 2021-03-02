Онлайн-конференция главы НАК Кирилла Кабанова
3 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция председателя Национального антикоррупционного комитета, члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла КАБАНОВА, посвященная актуальным вопросам борьбы с коррупцией в России.
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В конце февраля на заседании коллегии ФСБ Президент Российской Федерации В.В. Путин еще раз подчеркнул, что борьба с коррупцией должна быть последовательной на всех уровнях власти.
Каковы итоги 2020 года в плане реализации государственной антикоррупционной стратегии? На каких направлениях требуется совершенствование законодательства? Как российское общество воспринимает громкие уголовные дела против коррупционеров?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В конце февраля на заседании коллегии ФСБ Президент Российской Федерации В.В. Путин еще раз подчеркнул, что борьба с коррупцией должна быть последовательной на всех уровнях власти.
Каковы итоги 2020 года в плане реализации государственной антикоррупционной стратегии? На каких направлениях требуется совершенствование законодательства? Как российское общество воспринимает громкие уголовные дела против коррупционеров?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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