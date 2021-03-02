https://ria.ru/20210302/borba-s-korruptsiey-1599563662.html

Онлайн-конференция главы НАК Кирилла Кабанова

Онлайн-конференция главы НАК Кирилла Кабанова

3 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция председателя Национального антикоррупционного комитета, члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла КАБАНОВА, посвященная актуальным вопросам борьбы с коррупцией в России.

2021-03-02T11:32

2021-03-02T11:32

2021-03-02T11:32

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Задать вопросВ конце февраля на заседании коллегии ФСБ Президент Российской Федерации В.В. Путин еще раз подчеркнул, что борьба с коррупцией должна быть последовательной на всех уровнях власти.Каковы итоги 2020 года в плане реализации государственной антикоррупционной стратегии? На каких направлениях требуется совершенствование законодательства? Как российское общество воспринимает громкие уголовные дела против коррупционеров?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы