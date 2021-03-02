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Религия и мировоззрение
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Иерарх УПЦ: онлайн-богослужения не могут заменить храм
Иерарх УПЦ: онлайн-богослужения не могут заменить храм
Онлайн-трансляции церковных служб не могут заменить участия человека в храмовом богослужении и не равноценны ему, вместе с тем "онлайн-формы" продолжают... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T19:57
2021-03-02T19:57
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украинская православная церковь
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Онлайн-трансляции церковных служб не могут заменить участия человека в храмовом богослужении и не равноценны ему, вместе с тем "онлайн-формы" продолжают сохранять большую популярность в среде верующих и после ослабления эпидемиологических ограничений в разных странах, сообщил профессор Киевской духовной академии, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря)."Практика онлайн-богослужения требует от христианина гораздо меньших физических усилий, нежели при физическом посещении храма. Закономерно можно ожидать появления устойчивого, осознанного предпочтения "лайт-версии" богослужения", - сказал митрополит Климент в ходе научно-богословской конференции на базе Сретенской семинарии.По его мнению, данной тенденции будет способствовать "невысокий уровень богослужебной грамотности" ряда прихожан."Сегодня даже после послабления определенных эпидемиологических запрещений очень много людей продолжают смотреть богослужения онлайн, не посещая храм. В каком-то смысле они находят для себя оправдание, но, с другой стороны, причина в том, что намного легче просто сидеть перед телевизором или перед экраном монитора, и смотреть, сидя на диване, как там в храме кто-то заходит, кто-то выходит, и поют какие-то красивые духовные мелодии", - отметил представитель Украинской православной церкви.Однако, добавил он, "не стоит ожидать, что такая форма богослужения усилит молитвенное желание перекреститься на монитор телевизора или гаджета". "Пассивное согласие Церкви на придание онлайн-трансляциям равнозначного достоинства наряду с храмовым богослужением влечет за собой укоренение представления, что просмотреть богослужение равнозначно помолиться за богослужением", - констатировал иерарх.
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коронавирус и вера, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь

Иерарх УПЦ: онлайн-богослужения не могут заменить храм

19:57 02.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Онлайн-трансляции церковных служб не могут заменить участия человека в храмовом богослужении и не равноценны ему, вместе с тем "онлайн-формы" продолжают сохранять большую популярность в среде верующих и после ослабления эпидемиологических ограничений в разных странах, сообщил профессор Киевской духовной академии, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).
"Практика онлайн-богослужения требует от христианина гораздо меньших физических усилий, нежели при физическом посещении храма. Закономерно можно ожидать появления устойчивого, осознанного предпочтения "лайт-версии" богослужения", - сказал митрополит Климент в ходе научно-богословской конференции на базе Сретенской семинарии.
По его мнению, данной тенденции будет способствовать "невысокий уровень богослужебной грамотности" ряда прихожан.
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"Сегодня даже после послабления определенных эпидемиологических запрещений очень много людей продолжают смотреть богослужения онлайн, не посещая храм. В каком-то смысле они находят для себя оправдание, но, с другой стороны, причина в том, что намного легче просто сидеть перед телевизором или перед экраном монитора, и смотреть, сидя на диване, как там в храме кто-то заходит, кто-то выходит, и поют какие-то красивые духовные мелодии", - отметил представитель Украинской православной церкви.
Однако, добавил он, "не стоит ожидать, что такая форма богослужения усилит молитвенное желание перекреститься на монитор телевизора или гаджета".
"Пассивное согласие Церкви на придание онлайн-трансляциям равнозначного достоинства наряду с храмовым богослужением влечет за собой укоренение представления, что просмотреть богослужение равнозначно помолиться за богослужением", - констатировал иерарх.
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