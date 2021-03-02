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Китайский бизнес-центр "Парк Хуамин" в Москве откроется осенью
Китайский бизнес-центр "Парк Хуамин" в Москве откроется осенью
Строители завершили создание китайского бизнес-центра "Парк Хуамин" в Останкинском районе Москвы. Центр и парк вокруг него будут открыты в третьем квартале 2021 РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:54
2021-03-02T10:54
2021-03-02T10:54
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МОСКВА, 2 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Строители завершили создание китайского бизнес-центра "Парк Хуамин" в Останкинском районе Москвы. Центр и парк вокруг него будут открыты в третьем квартале 2021 года.Вокруг комплекса будет разбит парк в китайском стиле площадью 5,2 гектара, который станет одним из крупнейших подобных парков за пределами Китая. В парке будет высажено более 400 деревьев и почти 1700 кустарников тех видов, которые растут в Китае. В центре парка разобьют пруд, вокруг которого построят здания в китайском стиле с красной черепицей, которую привезут из Лояна. Особым украшением парка станут фигурные камни, которые доставят в Россию с месторождений провинций Аньхой и Шаньдун. Они композиционно дополнят ландшафт.Центр будет оказывать полный комплекс услуг для правительств двух стран и российско-китайских предприятий, тем самым способствуя достижению новых результатов в практическом сотрудничестве между Китаем и Россией.Деловой центр "Парк Хуамин" полностью достроен. Комитет государственного строительного надзора Москвы готовит документы на его эксплуатацию.
https://ria.ru/20210224/vnedorozhnik-1598796397.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, китай
МОСКВА, 2 мар - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Строители завершили создание китайского бизнес-центра "Парк Хуамин" в Останкинском районе Москвы
. Центр и парк вокруг него будут открыты в третьем квартале 2021 года.
Вокруг комплекса будет разбит парк в китайском стиле площадью 5,2 гектара, который станет одним из крупнейших подобных парков за пределами Китая. В парке будет высажено более 400 деревьев и почти 1700 кустарников тех видов, которые растут в Китае. В центре парка разобьют пруд, вокруг которого построят здания в китайском стиле с красной черепицей, которую привезут из Лояна. Особым украшением парка станут фигурные камни, которые доставят в Россию с месторождений провинций Аньхой и Шаньдун. Они композиционно дополнят ландшафт.
Центр будет оказывать полный комплекс услуг для правительств двух стран и российско-китайских предприятий, тем самым способствуя достижению новых результатов в практическом сотрудничестве между Китаем и Россией.
Деловой центр "Парк Хуамин" полностью достроен. Комитет государственного строительного надзора Москвы готовит документы на его эксплуатацию.