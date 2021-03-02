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Минобороны Белоруссии и России подписали программу партнерства
Минобороны Белоруссии и России подписали программу партнерства
Министерства обороны Белоруссии и РФ впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет, документ позволит "четко выстраивать перспективу" и... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:35
2021-03-02T14:35
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Министерства обороны Белоруссии и РФ впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет, документ позволит "четко выстраивать перспективу" и развивать сотрудничество между ведомствами, заявил во вторник начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник главы белорусского минобороны Олег Воинов."Мы впервые подписали программу стратегического партнерства между министерствами обороны Республики Беларусь и Российской Федерации на пять лет. Эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией", - приводит слова Воинова пресс-служба минобороны в Telegram-канале ведомства. Как отмечается, данное заявление прозвучало во вторник по итогам совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко.По словам Воинова, на совещании главе государства было доложено текущее состояние взаимодействия с Россией в военной сфере, перспективы его развития, и "в целом обстановка, которая складывается в отношении сотрудничества" с РФ."Должен отметить, что на сегодняшний день план международного сотрудничества с Российской Федерацией между министерствами обороны является самым большим. Он включает более 160 мероприятий, из которых 40% - это мероприятия практической направленности", - указал представитель минобороны республики.Он также сообщил, что особенностью плана сотрудничества в текущем году является "практическая направленность взаимодействия между родами войск и специальными войсками, где четко выделены подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций и воздушно-десантных войск" двух стран.
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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Минобороны Белоруссии и России подписали программу партнерства

14:35 02.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Министерства обороны Белоруссии и РФ впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет, документ позволит "четко выстраивать перспективу" и развивать сотрудничество между ведомствами, заявил во вторник начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник главы белорусского минобороны Олег Воинов.
"Мы впервые подписали программу стратегического партнерства между министерствами обороны Республики Беларусь и Российской Федерации на пять лет. Эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией", - приводит слова Воинова пресс-служба минобороны в Telegram-канале ведомства. Как отмечается, данное заявление прозвучало во вторник по итогам совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко.
По словам Воинова, на совещании главе государства было доложено текущее состояние взаимодействия с Россией в военной сфере, перспективы его развития, и "в целом обстановка, которая складывается в отношении сотрудничества" с РФ.
"Должен отметить, что на сегодняшний день план международного сотрудничества с Российской Федерацией между министерствами обороны является самым большим. Он включает более 160 мероприятий, из которых 40% - это мероприятия практической направленности", - указал представитель минобороны республики.
Он также сообщил, что особенностью плана сотрудничества в текущем году является "практическая направленность взаимодействия между родами войск и специальными войсками, где четко выделены подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций и воздушно-десантных войск" двух стран.
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