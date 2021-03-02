https://ria.ru/20210302/belorussiya-1599598003.html
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выпускать авиадетали для России
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выпускать авиадетали для России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована наладить выпуск комплектующих для российских самолетов в рамках развития... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:30
2021-03-02T14:30
2021-03-02T20:52
евразийский экономический союз
александр лукашенко
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сочи
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белоруссия
экономика
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована наладить выпуск комплектующих для российских самолетов в рамках развития кооперации."Очень серьезно был подвергнут анализу вопрос нашей кооперации", - заявил Лукашенко во вторник в Минске, говоря об итогах своей недавней встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит пресс-служба президента на официальном сайте.В качестве примера президент привел гражданский авиационный завод, который был вынесен за пределы столицы республики в район Национального аэропорта "Минск". Президент напомнил, что на саммите ЕАЭС российской стороной поднималась тема возможной кооперации в авиационной отрасли с учетом того, что в России создан среднемагистральный лайнер. Речь, например, может идти о том, чтобы некоторые части, комплектующие, обслуживание передать зарубежным партнерам в ЕАЭС, пояснил он."И я в Сочи, продолжая этот разговор, поблагодарив, сказал ему об этом, что мы такой завод перенесли из центра Минска, построили. И мы готовы не только обслуживать эти самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие. То есть осуществлять более тесную кооперацию. Нам это выгодно", - заявил белорусский президент.В этом же ключе он высказался и о сотрудничестве по линии предприятий военно-промышленного комплекса, включая "Интеграл", авиационное, бронетехническое направления. "Эти наши заводы там востребованы. Давайте, говорю, кооперироваться. Президент России сказал, что это им очень интересно. Поэтому в этом направлении и правительству, и Госсекретариату (совбеза - ред.), Минобороны надо более активно себя вести", - сказал Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/lukashenko-1599590570.html
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, владимир путин, сочи, минск, белоруссия, экономика
МИНСК, 2 мар – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что республика заинтересована наладить выпуск комплектующих для российских самолетов в рамках развития кооперации.
"Очень серьезно был подвергнут анализу вопрос нашей кооперации", - заявил Лукашенко во вторник в Минске, говоря об итогах своей недавней встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным
. Его слова приводит пресс-служба президента на официальном сайте.
В качестве примера президент привел гражданский авиационный завод, который был вынесен за пределы столицы республики в район Национального аэропорта "Минск". Президент напомнил, что на саммите ЕАЭС российской стороной поднималась тема возможной кооперации в авиационной отрасли с учетом того, что в России создан среднемагистральный лайнер. Речь, например, может идти о том, чтобы некоторые части, комплектующие, обслуживание передать зарубежным партнерам в ЕАЭС, пояснил он.
"И я в Сочи, продолжая этот разговор, поблагодарив, сказал ему об этом, что мы такой завод перенесли из центра Минска, построили. И мы готовы не только обслуживать эти самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие. То есть осуществлять более тесную кооперацию. Нам это выгодно", - заявил белорусский президент.
В этом же ключе он высказался и о сотрудничестве по линии предприятий военно-промышленного комплекса, включая "Интеграл", авиационное, бронетехническое направления. "Эти наши заводы там востребованы. Давайте, говорю, кооперироваться. Президент России сказал, что это им очень интересно. Поэтому в этом направлении и правительству, и Госсекретариату (совбеза - ред.), Минобороны надо более активно себя вести", - сказал Лукашенко.