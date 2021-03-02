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Минск будет координировать с Москвой оборонную политику, заявил Лукашенко
Минск будет координировать с Москвой оборонную политику, заявил Лукашенко
Белоруссия будет и далее координировать с Россией оборонную и внешнюю политику, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:47
2021-03-02T13:10
россия
александр лукашенко
минск
в мире
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белоруссия будет и далее координировать с Россией оборонную и внешнюю политику, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Белоруссия, во вторник глава государства провел совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, на котором затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным."Оборонные и внешнеполитические ведомства Беларуси и России - пример для сотрудничества для других госорганов…. Поэтому мы будем координировать нашу оборонную политику на злобу дня, внешнюю политику", - заявил Лукашенко."И мы полны решимости - это было наше общее мнение - создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно", - заверил глава государства.
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россия, александр лукашенко, минск, в мире

Минск будет координировать с Москвой оборонную политику, заявил Лукашенко

12:47 02.03.2021 (обновлено: 13:10 02.03.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белоруссия будет и далее координировать с Россией оборонную и внешнюю политику, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Белоруссия, во вторник глава государства провел совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, на котором затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Оборонные и внешнеполитические ведомства Беларуси и России - пример для сотрудничества для других госорганов…. Поэтому мы будем координировать нашу оборонную политику на злобу дня, внешнюю политику", - заявил Лукашенко.
"И мы полны решимости - это было наше общее мнение - создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно", - заверил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Лукашенко раскритиковал разговоры о слиянии России и Белоруссии
 
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