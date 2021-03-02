https://ria.ru/20210302/belorussiya-1599577312.html
Минск будет координировать с Москвой оборонную политику, заявил Лукашенко
Минск будет координировать с Москвой оборонную политику, заявил Лукашенко
Белоруссия будет и далее координировать с Россией оборонную и внешнюю политику, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:47
2021-03-02T12:47
2021-03-02T13:10
россия
александр лукашенко
минск
в мире
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Белоруссия будет и далее координировать с Россией оборонную и внешнюю политику, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Белоруссия, во вторник глава государства провел совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, на котором затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным."Оборонные и внешнеполитические ведомства Беларуси и России - пример для сотрудничества для других госорганов…. Поэтому мы будем координировать нашу оборонную политику на злобу дня, внешнюю политику", - заявил Лукашенко."И мы полны решимости - это было наше общее мнение - создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно", - заверил глава государства.
https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599578139.html
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