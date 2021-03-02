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В суд передали дело на доверенных лиц Тихановской
В суд передали дело на доверенных лиц Тихановской
Следственный комитет Белоруссии передал для направления в суд уголовное дело против доверенных лиц экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:04
2021-03-02T12:13
светлана тихановская
россия
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии передал для направления в суд уголовное дело против доверенных лиц экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, обвиняемых в планировании захвата зданий государственных органов на территории Гомеля, сообщила во вторник пресс-служба ведомства."Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Материалы переданы прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, "правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля". "Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская", - отмечается в сообщении.Согласно ему, обвиняемые с её участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. "Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года.По результатам расследования им предъявлено обвинение по статьям "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к захвату зданий и сооружений". Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
https://ria.ru/20210301/protesty-1599459605.html
https://ria.ru/20210302/tikhanovskaya-1599557284.html
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Тихановская обсуждает с соратниками планирование массовых беспорядков. Кадры СК Белоруссии
Белоруссий СК опубликовал видео встречи 5 августа. Согласно пояснениям следователей, на записи Тихановская обсуждает с соратниками планирование массовых беспорядков. Сама Тихановская на видео говорит: "Даже если Тихановская становится президентом по каким-то неизвестным причинам - вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь! Я лягу под одеяло, накроюсь - и никуда не выйду!"
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светлана тихановская, россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В суд передали дело на доверенных лиц Тихановской

12:04 02.03.2021 (обновлено: 12:13 02.03.2021)
 
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии передал для направления в суд уголовное дело против доверенных лиц экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, обвиняемых в планировании захвата зданий государственных органов на территории Гомеля, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Материалы переданы прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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По данным следствия, "правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля". "Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская", - отмечается в сообщении.
Согласно ему, обвиняемые с её участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. "Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года.
По результатам расследования им предъявлено обвинение по статьям "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к захвату зданий и сооружений". Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
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