https://ria.ru/20210302/belorussiya-1599569856.html

В суд передали дело на доверенных лиц Тихановской

В суд передали дело на доверенных лиц Тихановской

Следственный комитет Белоруссии передал для направления в суд уголовное дело против доверенных лиц экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:04

2021-03-02T12:04

2021-03-02T12:13

светлана тихановская

россия

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александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии передал для направления в суд уголовное дело против доверенных лиц экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, обвиняемых в планировании захвата зданий государственных органов на территории Гомеля, сообщила во вторник пресс-служба ведомства."Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Материалы переданы прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, "правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля". "Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская", - отмечается в сообщении.Согласно ему, обвиняемые с её участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. "Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года.По результатам расследования им предъявлено обвинение по статьям "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к захвату зданий и сооружений". Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

https://ria.ru/20210301/protesty-1599459605.html

https://ria.ru/20210302/tikhanovskaya-1599557284.html

https://ria.ru/20210223/tikhanovskaya-1598694336.html

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Тихановская обсуждает с соратниками планирование массовых беспорядков. Кадры СК Белоруссии Белоруссий СК опубликовал видео встречи 5 августа. Согласно пояснениям следователей, на записи Тихановская обсуждает с соратниками планирование массовых беспорядков. Сама Тихановская на видео говорит: "Даже если Тихановская становится президентом по каким-то неизвестным причинам - вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь! Я лягу под одеяло, накроюсь - и никуда не выйду!" 2021-03-02T12:04 true PT2M06S

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светлана тихановская, россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире