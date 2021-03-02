https://ria.ru/20210302/armeniya-1599612638.html

Армянская оппозиция потребовала экстренной встречи с президентом

Армянская оппозиция потребовала экстренной встречи с президентом

Объединенная оппозиция Армении потребовала экстренной встречи с президентом республики Арменом Саркисяном после его отказа подписать указ об увольнении... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:48

2021-03-02T15:48

2021-03-02T17:56

оник гаспарян

никол пашинян

ереван

ситуация в армении

армен саркисян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 2 мар — РИА Новости. Объединенная оппозиция Армении потребовала экстренной встречи с президентом республики Арменом Саркисяном после его отказа подписать указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.В заявлении "Движения спасения Родины", объединяющего около 20 оппозиционных правительству Никола Пашиняна политических сил, позицию президента назвали "крайне тревожной".Согласно Основному закону, президенту дается три дня на ответ премьеру, ходатайствующему об увольнении представителя высшего командования Вооруженных сил. Он может направить проект указа с возражениями в кабмин. Если глава правительства их не принимает, то президент должен подписать акт или обратиться в Конституционный суд. Если же он не сделал ни того ни другого, акт автоматически вступает в силу.Пресс-служба Саркисяна ранее сообщила, что он не подпишет акт об увольнении начальника Генштаба. В то же время в Конституционном суде президент оспорит не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в армии.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже, после разговора с Владимиром Путиным, Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что глава правительства отправил его в отставку. Следом за ним покинуть пост предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке.Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.

https://ria.ru/20210302/armeniya-1599602754.html

https://ria.ru/20210301/pashinyan-1599492561.html

ереван

армения

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оник гаспарян, никол пашинян, ереван, ситуация в армении, армен саркисян, армения, в мире