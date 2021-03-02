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Президент Армении обсудил ситуацию в стране с одним из лидеров оппозиции
Президент Армении обсудил ситуацию в стране с одним из лидеров оппозиции
Президент Армении Армен Саркисян обсудил сложившуюся в стране ситуацию с руководителем оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:17
2021-03-02T15:17
ситуация в армении
никол пашинян
армен саркисян
наира зограбян
ереван
процветающая армения
в мире
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ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил сложившуюся в стране ситуацию с руководителем оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Собеседники обсудили пути выхода из внутриполитического кризиса в стране, вопросы, связанные с внеочередными парламентскими выборами и возможными конституционными изменениями", - говорится в сообщении на сайте президента.Ранее Марукян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян пригласил его на консультации, и он согласился.Фракции "Светлая Армения" принадлежит 17 мандатов в 132-местном парламенте.Первого марта в Ереване состоялись митинги сторонников и противников Пашиняна. В ходе акции глава правительства выразил готовность пойти на внеочередные парламентские выборы, а также заявил о планах проведения в октябре референдума по принятию новой конституции и переходу от парламентской к полупрезидентской республике. Во вторник депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян высказала мнение, что внеочередные парламентские выборы не могут быть проведены в стране при премьере Пашиняне, так как тот "тотально использует административные ресурсы", что он и сделал, по ее словам, для привлечения участников на свой митинг в понедельник.
https://ria.ru/20210302/armeniya-1599602754.html
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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, наира зограбян, ереван, процветающая армения, в мире

Президент Армении обсудил ситуацию в стране с одним из лидеров оппозиции

15:17 02.03.2021
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на проспекте Баграмяна в Ереване
Участники акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на проспекте Баграмяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил сложившуюся в стране ситуацию с руководителем оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
"Собеседники обсудили пути выхода из внутриполитического кризиса в стране, вопросы, связанные с внеочередными парламентскими выборами и возможными конституционными изменениями", - говорится в сообщении на сайте президента.
Оник Гаспарян - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 14:54
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Ранее Марукян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян пригласил его на консультации, и он согласился.
Фракции "Светлая Армения" принадлежит 17 мандатов в 132-местном парламенте.
Первого марта в Ереване состоялись митинги сторонников и противников Пашиняна. В ходе акции глава правительства выразил готовность пойти на внеочередные парламентские выборы, а также заявил о планах проведения в октябре референдума по принятию новой конституции и переходу от парламентской к полупрезидентской республике. Во вторник депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян высказала мнение, что внеочередные парламентские выборы не могут быть проведены в стране при премьере Пашиняне, так как тот "тотально использует административные ресурсы", что он и сделал, по ее словам, для привлечения участников на свой митинг в понедельник.
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Ситуация в АрменииНикол ПашинянАрмен СаркисянНаира ЗограбянЕреванПроцветающая АрменияВ мире
 
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