Президент Армении обсудил ситуацию в стране с одним из лидеров оппозиции
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на проспекте Баграмяна в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил сложившуюся в стране ситуацию с руководителем оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
"Собеседники обсудили пути выхода из внутриполитического кризиса в стране, вопросы, связанные с внеочередными парламентскими выборами и возможными конституционными изменениями", - говорится в сообщении на сайте президента.
Ранее Марукян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян пригласил его на консультации, и он согласился.
Фракции "Светлая Армения" принадлежит 17 мандатов в 132-местном парламенте.
Первого марта в Ереване состоялись митинги сторонников и противников Пашиняна. В ходе акции глава правительства выразил готовность пойти на внеочередные парламентские выборы, а также заявил о планах проведения в октябре референдума по принятию новой конституции и переходу от парламентской к полупрезидентской республике. Во вторник депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян высказала мнение, что внеочередные парламентские выборы не могут быть проведены в стране при премьере Пашиняне, так как тот "тотально использует административные ресурсы", что он и сделал, по ее словам, для привлечения участников на свой митинг в понедельник.