https://ria.ru/20210302/armeniya-1599606916.html

Президент Армении обсудил ситуацию в стране с одним из лидеров оппозиции

Президент Армении обсудил ситуацию в стране с одним из лидеров оппозиции

Президент Армении Армен Саркисян обсудил сложившуюся в стране ситуацию с руководителем оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:17

2021-03-02T15:17

2021-03-02T15:17

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

наира зограбян

ереван

процветающая армения

в мире

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ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил сложившуюся в стране ситуацию с руководителем оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Собеседники обсудили пути выхода из внутриполитического кризиса в стране, вопросы, связанные с внеочередными парламентскими выборами и возможными конституционными изменениями", - говорится в сообщении на сайте президента.Ранее Марукян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян пригласил его на консультации, и он согласился.Фракции "Светлая Армения" принадлежит 17 мандатов в 132-местном парламенте.Первого марта в Ереване состоялись митинги сторонников и противников Пашиняна. В ходе акции глава правительства выразил готовность пойти на внеочередные парламентские выборы, а также заявил о планах проведения в октябре референдума по принятию новой конституции и переходу от парламентской к полупрезидентской республике. Во вторник депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян высказала мнение, что внеочередные парламентские выборы не могут быть проведены в стране при премьере Пашиняне, так как тот "тотально использует административные ресурсы", что он и сделал, по ее словам, для привлечения участников на свой митинг в понедельник.

https://ria.ru/20210302/armeniya-1599602754.html

https://ria.ru/20210301/pashinyan-1599492561.html

ереван

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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, наира зограбян, ереван, процветающая армения, в мире