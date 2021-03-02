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Главу Генштаба Армении уволят без одобрения президента
Главу Генштаба Армении уволят без одобрения президента
Пресс-служба президента Армении Армена Саркисяна сообщила, что он не подпишет проект указа об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Согласно конституции,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:54
2021-03-02T15:55
оник гаспарян
ситуация в армении
ереван
в мире
армен саркисян
армения
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ЕРЕВАН, 2 мар — РИА Новости. Пресс-служба президента Армении Армена Саркисяна сообщила, что он не подпишет проект указа об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Согласно конституции, указ вступит в силу автоматически.В соответствии с основным законом, президент может в трехдневный срок вернуть документ со своими возражениями премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не принимает, то президент должен подписать проект указа либо обратиться в Конституционный суд. В противном случае соответствующий акт вступает в силу автоматически."Президент республики принял решение не подписывать проект указа", — говорится в сообщении на сайте главы государства.Также отмечается, что Саркисян оспорил в Конституционном суде не сам проекта указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что глава правительства отправил его в отставку. Следом за ним покинуть пост предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.
https://ria.ru/20210301/armeniya-1599381542.html
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оник гаспарян, ситуация в армении, ереван, в мире, армен саркисян, армения

Главу Генштаба Армении уволят без одобрения президента

14:54 02.03.2021 (обновлено: 15:55 02.03.2021)
 
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Оник Гаспарян
Оник Гаспарян - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 мар — РИА Новости. Пресс-служба президента Армении Армена Саркисяна сообщила, что он не подпишет проект указа об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Согласно конституции, указ вступит в силу автоматически.
В соответствии с основным законом, президент может в трехдневный срок вернуть документ со своими возражениями премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не принимает, то президент должен подписать проект указа либо обратиться в Конституционный суд. В противном случае соответствующий акт вступает в силу автоматически.
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Президент Армении призвал не допустить потрясений в стране
"Президент республики принял решение не подписывать проект указа", — говорится в сообщении на сайте главы государства.
Также отмечается, что Саркисян оспорил в Конституционном суде не сам проекта указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы.

Политический кризис в Армении

Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что глава правительства отправил его в отставку. Следом за ним покинуть пост предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.
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