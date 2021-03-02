Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян пригласил его на консультации, он согласился.
Первого марта в Ереване состоялись митинги сторонников и противников Пашиняна. В ходе акции глава правительства выразил готовность пойти на внеочередные парламентские выборы, а также заявил о планах проведения в октябре референдума по принятию новой конституции и переходу от парламентской к полупрезидентской республике. Во вторник депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян высказала мнение, что внеочередные парламентские выборы не могут быть проведены в стране при премьере Пашиняне, так как тот "тотально использует административные ресурсы", что он и сделал, по ее словам, для привлечения участников на свой митинг в понедельник.
"Что касается внеочередных выборов… Утром со мной связался премьер-министр и предложил встретиться и обсудить все предложения. Я согласился. Думаю, встреча состоится завтра", - сказал Марукян.
Депутат настаивает, что Пашинян должен привести доказательства своих слов о том, что начальник генштаба Оник Гаспарян якобы выполнял приказ бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, подписывая заявление с требованием отставки премьера и правительства.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.