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Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
Лидер оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян пригласил его на консультации, он согласился. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:42
2021-03-02T13:42
никол пашинян
наира зограбян
серж саргсян
ереван
процветающая армения
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян пригласил его на консультации, он согласился.Первого марта в Ереване состоялись митинги сторонников и противников Пашиняна. В ходе акции глава правительства выразил готовность пойти на внеочередные парламентские выборы, а также заявил о планах проведения в октябре референдума по принятию новой конституции и переходу от парламентской к полупрезидентской республике. Во вторник депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян высказала мнение, что внеочередные парламентские выборы не могут быть проведены в стране при премьере Пашиняне, так как тот "тотально использует административные ресурсы", что он и сделал, по ее словам, для привлечения участников на свой митинг в понедельник."Что касается внеочередных выборов… Утром со мной связался премьер-министр и предложил встретиться и обсудить все предложения. Я согласился. Думаю, встреча состоится завтра", - сказал Марукян.Депутат настаивает, что Пашинян должен привести доказательства своих слов о том, что начальник генштаба Оник Гаспарян якобы выполнял приказ бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, подписывая заявление с требованием отставки премьера и правительства.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/erevan-1599581455.html
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никол пашинян, наира зограбян, серж саргсян, ереван, процветающая армения, армения, в мире

Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером

13:42 02.03.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкГлава партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян
Глава партии Светлая Армения Эдмон Марукян - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян пригласил его на консультации, он согласился.
Первого марта в Ереване состоялись митинги сторонников и противников Пашиняна. В ходе акции глава правительства выразил готовность пойти на внеочередные парламентские выборы, а также заявил о планах проведения в октябре референдума по принятию новой конституции и переходу от парламентской к полупрезидентской республике. Во вторник депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян высказала мнение, что внеочередные парламентские выборы не могут быть проведены в стране при премьере Пашиняне, так как тот "тотально использует административные ресурсы", что он и сделал, по ее словам, для привлечения участников на свой митинг в понедельник.
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"Что касается внеочередных выборов… Утром со мной связался премьер-министр и предложил встретиться и обсудить все предложения. Я согласился. Думаю, встреча состоится завтра", - сказал Марукян.
Депутат настаивает, что Пашинян должен привести доказательства своих слов о том, что начальник генштаба Оник Гаспарян якобы выполнял приказ бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, подписывая заявление с требованием отставки премьера и правительства.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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Никол ПашинянНаира ЗограбянСерж СаргсянЕреванПроцветающая АрменияАрменияВ мире
 
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