https://ria.ru/20210302/afganistan-1599562653.html

Советник президента Афганистана обвинил талибов в нарушении перемирия

Советник президента Афганистана обвинил талибов в нарушении перемирия

Мирные переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального движения "Талибан" являются потерей времени, пока движение не выполняет свое... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:27

2021-03-02T11:27

2021-03-02T11:27

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КАБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Мирные переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального движения "Талибан" являются потерей времени, пока движение не выполняет свое обязательство по сокращению масштабов насилия и соблюдению режима прекращения огня, заявил РИА Новости старший советник президента Афганистана по вопросам примирения политических партий и племен Хаджи Назир Ахмадзай."Пока не будет достигнуто прекращение огня, переговоры не работают, это пустая трата времени", - заявил он.Комментируя, почему второй раунд переговоров был задержан, старший советник президента заявил, что делегация Кабула находилась в Дохе в течение длительного времени, готовая продолжить переговоры. "Однако, к сожалению, талибы были в зарубежных поездках и откладывали переговоры", - добавил Ахмадзай.По его словам, делегация Афганистана попросит спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада "призвать к прекращению огня в мирном процессе".В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210302/afganistan-1599561517.html

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афганистан, доха, талибан, сша, в мире