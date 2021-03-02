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Советник президента Афганистана обвинил талибов в нарушении перемирия
Советник президента Афганистана обвинил талибов в нарушении перемирия
Мирные переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального движения "Талибан" являются потерей времени, пока движение не выполняет свое... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:27
2021-03-02T11:27
афганистан
доха
талибан
сша
в мире
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КАБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Мирные переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального движения "Талибан" являются потерей времени, пока движение не выполняет свое обязательство по сокращению масштабов насилия и соблюдению режима прекращения огня, заявил РИА Новости старший советник президента Афганистана по вопросам примирения политических партий и племен Хаджи Назир Ахмадзай."Пока не будет достигнуто прекращение огня, переговоры не работают, это пустая трата времени", - заявил он.Комментируя, почему второй раунд переговоров был задержан, старший советник президента заявил, что делегация Кабула находилась в Дохе в течение длительного времени, готовая продолжить переговоры. "Однако, к сожалению, талибы были в зарубежных поездках и откладывали переговоры", - добавил Ахмадзай.По его словам, делегация Афганистана попросит спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада "призвать к прекращению огня в мирном процессе".В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210302/afganistan-1599561517.html
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афганистан, доха, талибан, сша, в мире

Советник президента Афганистана обвинил талибов в нарушении перемирия

11:27 02.03.2021
 
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / File
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КАБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Мирные переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального движения "Талибан" являются потерей времени, пока движение не выполняет свое обязательство по сокращению масштабов насилия и соблюдению режима прекращения огня, заявил РИА Новости старший советник президента Афганистана по вопросам примирения политических партий и племен Хаджи Назир Ахмадзай.
"Пока не будет достигнуто прекращение огня, переговоры не работают, это пустая трата времени", - заявил он.
Австралийские военнослужащие в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
11:19
Соглашение США с талибами было обречено на провал, заявили в Афганистане
Комментируя, почему второй раунд переговоров был задержан, старший советник президента заявил, что делегация Кабула находилась в Дохе в течение длительного времени, готовая продолжить переговоры. "Однако, к сожалению, талибы были в зарубежных поездках и откладывали переговоры", - добавил Ахмадзай.
"Понимаете, "Талибан" не выполнил свое обещание о прекращении огня, "Талибан" обострил насилие, подрывал города и усиливал боевые действия, что неприемлемо для международного сообщества и Афганистана", - отметил собеседник агентства.
По его словам, делегация Афганистана попросит спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада "призвать к прекращению огня в мирном процессе".
"Если талибы хотят заключить мир, они должны вести переговоры с афганским правительством и народом. Халилзад вернулся в Кабул, и руководство правительства заявило ему, что, пока "Талибан" не достигнет соглашения с афганским правительством, "Талибан" не достигнет своей цели", - добавил Ахмадзай.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
Австралийские военнослужащие в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
09:09
Афганские власти допустили участие талибов в выборах
 
АфганистанДохаТалибанСШАВ мире
 
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