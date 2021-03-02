Советник президента Афганистана обвинил талибов в нарушении перемирия
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
© AP Photo / File
КАБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Мирные переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального движения "Талибан" являются потерей времени, пока движение не выполняет свое обязательство по сокращению масштабов насилия и соблюдению режима прекращения огня, заявил РИА Новости старший советник президента Афганистана по вопросам примирения политических партий и племен Хаджи Назир Ахмадзай.
"Пока не будет достигнуто прекращение огня, переговоры не работают, это пустая трата времени", - заявил он.
"Понимаете, "Талибан" не выполнил свое обещание о прекращении огня, "Талибан" обострил насилие, подрывал города и усиливал боевые действия, что неприемлемо для международного сообщества и Афганистана", - отметил собеседник агентства.
По его словам, делегация Афганистана попросит спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада "призвать к прекращению огня в мирном процессе".
"Если талибы хотят заключить мир, они должны вести переговоры с афганским правительством и народом. Халилзад вернулся в Кабул, и руководство правительства заявило ему, что, пока "Талибан" не достигнет соглашения с афганским правительством, "Талибан" не достигнет своей цели", - добавил Ахмадзай.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.