https://ria.ru/20210302/afganistan-1599561517.html

Соглашение США с талибами было обречено на провал, заявили в Афганистане

Соглашение США с талибами было обречено на провал, заявили в Афганистане

Мирное соглашение между США и радикальной группировкой “Талибан” с самого начала было обречено на провал, так как в нем не участвовало правительство... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:19

2021-03-02T11:19

2021-03-02T11:19

афганистан

доха

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талибан

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КАБУЛ, 2 мар - РИА Новости. Мирное соглашение между США и радикальной группировкой “Талибан” с самого начала было обречено на провал, так как в нем не участвовало правительство Афганистана, заявил РИА Новости старший советник афганского президента по вопросам примирения политических партий и племен Хаджи Назир Ахмадзай.“Мы говорили с первого дня, что это соглашение работать не будет, потому что афганское правительство в нем не участвовало. Мы присоединились к ним (сторонам - ред.) по некоторым вопросам ради мира, (но –ред.) обещания, которые дали талибы по Дохинскому соглашению, выполнены не были”, -сказал Ахмадзай в интервью РИА Новости.Он добавил, что на фоне переговоров в столице Катара Дохе насилия и военные действия в Афганистане только увеличились в масштабах.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

https://ria.ru/20210301/afganistan-1599385297.html

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афганистан, доха, катар, талибан, в мире