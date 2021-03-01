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Зеленский убедился в неспособности договориться с Путиным, считает Аваков
Зеленский убедился в неспособности договориться с Путиным, считает Аваков
Президент Украины Владимир Зеленский убедился, что у него не получится договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на решимость урегулировать... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T20:49
2021-03-01T20:49
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
арсен аваков
владимир зеленский
мвд украины
владимир путин
париж
украина
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КИЕВ, 1 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский убедился, что у него не получится договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на решимость урегулировать конфликт, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.По его словам, Зеленский при подготовке визита в "нормандском формате" в Париже надеялся использовать эти переговоры для урегулирования ситуации в стране."К сожалению, мой опыт говорит, что вряд ли что-то получится с Путиным. Потому что для Путина независимая Украина – это нонсенс. И он (Зеленский) был полон решимости сделать все возможное, чтобы попробовать. Он (Зеленский) человек с критическим складом ума, и он убедился, что это не получается. И теперь, если для него раньше это была одна из версий поведения, то теперь, я считаю, что такая манера поведения (закрытие телеканалов и введение санкций), которую он сейчас демонстрирует, это его убеждения. Я на это надеюсь", - сказал Аваков в интервью на телеканале "1+1".Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210102/razvlecheniya-1591841735.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, арсен аваков, владимир зеленский, мвд украины, владимир путин, париж, украина, в мире

Зеленский убедился в неспособности договориться с Путиным, считает Аваков

20:49 01.03.2021
 
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Ian Langsdon
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КИЕВ, 1 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский убедился, что у него не получится договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на решимость урегулировать конфликт, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
По его словам, Зеленский при подготовке визита в "нормандском формате" в Париже надеялся использовать эти переговоры для урегулирования ситуации в стране.
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"К сожалению, мой опыт говорит, что вряд ли что-то получится с Путиным. Потому что для Путина независимая Украина – это нонсенс. И он (Зеленский) был полон решимости сделать все возможное, чтобы попробовать. Он (Зеленский) человек с критическим складом ума, и он убедился, что это не получается. И теперь, если для него раньше это была одна из версий поведения, то теперь, я считаю, что такая манера поведения (закрытие телеканалов и введение санкций), которую он сейчас демонстрирует, это его убеждения. Я на это надеюсь", - сказал Аваков в интервью на телеканале "1+1".
Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
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В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
 
РоссияОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакАрсен АваковВладимир ЗеленскийМВД УкраиныВладимир ПутинПарижУкраинаВ мире
 
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