https://ria.ru/20210301/zelenskiy-1599513610.html

Зеленский убедился в неспособности договориться с Путиным, считает Аваков

Зеленский убедился в неспособности договориться с Путиным, считает Аваков

Президент Украины Владимир Зеленский убедился, что у него не получится договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на решимость урегулировать... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T20:49

2021-03-01T20:49

2021-03-01T20:49

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

арсен аваков

владимир зеленский

мвд украины

владимир путин

париж

украина

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КИЕВ, 1 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский убедился, что у него не получится договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на решимость урегулировать конфликт, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.По его словам, Зеленский при подготовке визита в "нормандском формате" в Париже надеялся использовать эти переговоры для урегулирования ситуации в стране."К сожалению, мой опыт говорит, что вряд ли что-то получится с Путиным. Потому что для Путина независимая Украина – это нонсенс. И он (Зеленский) был полон решимости сделать все возможное, чтобы попробовать. Он (Зеленский) человек с критическим складом ума, и он убедился, что это не получается. И теперь, если для него раньше это была одна из версий поведения, то теперь, я считаю, что такая манера поведения (закрытие телеканалов и введение санкций), которую он сейчас демонстрирует, это его убеждения. Я на это надеюсь", - сказал Аваков в интервью на телеканале "1+1".Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие еще одно решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210102/razvlecheniya-1591841735.html

https://ria.ru/20210301/reyting-1599372286.html

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париж

украина

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, арсен аваков, владимир зеленский, мвд украины, владимир путин, париж, украина, в мире