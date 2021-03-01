https://ria.ru/20210301/zakonotvorchestvo-1599520092.html

Врачей хотят освободить от наказания за случайную утрату наркопрепаратов

Врачей хотят освободить от наказания за случайную утрату наркопрепаратов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении врачей от уголовной ответственности за утрату медицинских наркопрепаратов по неосторожности,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T22:12

2021-03-01T22:12

2021-03-01T22:27

владимир путин

калининградская область

светлогорск

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении врачей от уголовной ответственности за утрату медицинских наркопрепаратов по неосторожности, документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.Изменения предлагают внести в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.Проектом предусматривается дополнение статьи "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ" примечанием, предусматривающим, что ее нормы "не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам, при условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, установленным Минздравом России по согласованию с МВД России".В пояснительной записке говорится, что проект подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области 31 октября 2019 года и направлен на "гуманизацию уголовного законодательства в отношении лиц, допустивших при осуществлении медицинской деятельности нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшее по неосторожности их утрату".В пояснительной записке приведены данные, согласно которым за период с 2016 года по июнь 2019 года возбуждено 79 уголовных дел по статье 228.2 УК, из них 29 - в отношении медицинских работников, из которых пять были прекращены на стадии расследования, а 15 направлены в суд.В документах к проекту отмечается, что внесение изменения "соответствует рекомендациям Международного комитета по контролю над наркотиками, который признает одной из причин ограничения доступности наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях наличие правовых санкций за непреднамеренные ошибки при обращении с опиоидными анальгетиками"."Внесение предлагаемого изменения не исключает дисциплинарную и (или) материальную ответственность за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ", - также говорится в пояснительной записке.

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/khospis-1588592927.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/veterinar-1577711971.html

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владимир путин, калининградская область, светлогорск, россия, госдума рф, общество